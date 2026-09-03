UPSC ने साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए निकालीं ढेरों नौकरियां, जानें एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी

UPSC Geo Scientist 2027: यूपीएससी ने कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट एग्जाम 2027 के लिए आवेदन मांगे हैं. जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे होगा सिलेक्शन...

UPSC Geo Scientist 2027: अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ाई की है तो आपके पास अफसर बनने का मौका है. दरअसल, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट एग्जाम 2027 के लिए आवेदन मांगे हैं.

इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड में कुल 127 पदों पर भर्तियां की जानी है. इन पदों में जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिस्ट, केमिस्ट, साइंटिस्ट बी और असिस्टेंट लेवल के पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं.

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 22 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में होगी जिसकी शुरुआत प्रीलिम्स एग्जाम से होगी, जो जनवरी 2027 में आयोजित होगी.

UPSC Geo Scientist 2027: पदों का विवरण

इस भर्ती प्रक्रिया में GSI में जियोलॉजिस्ट के 29 पद, केमिस्ट से 7 पद और असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट पदों के 34 पद शामिल हैं. इसमें असिस्टेंट जियोफिजिस्ट के 35 पद और असिस्टेंट केमिस्ट के 6 पद शामिल हैं.

वहीं, CGWB में हाइड्रोजियोलॉजी में साइंटिस्ट बी के 5 पद जिसमें से 1-1 पद केमिकल और जियो-फिजिक्स के लिए हैं. इसके साथ 7 असिस्टेंट हाइड्रोलॉजिस्ट, 1 असिस्टेंट केमिस्ट और 1 असिस्टेंट जियोफिजिस्ट के पद शामिल हैं.

UPSC Geo Scientist 2027: कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पोस्टग्रेजुएट क्वॉलिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें पात्रता पदों के मुताबिक अलग-अलग है. इसके क्वॉलिफिकेशन में जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, हाइड्रोजियोलॉजी और संबंधित विषयों में मास्टर्स या इंटिग्रेटेड मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए.

उम्मीदवारों की इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्र 21 से 32 साल के बीच होना चाहिए. आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी. इसके लिए उम्मीदवारों का जन्म 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2006 के बीच होना चाहिए. निर्धारित सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

UPSC Geo Scientist 2027: कितना देना होगा आवेदन शुल्क?

सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के पुरुष उम्मीदवारों को 200 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. वहीं, महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन निशुल्क है.

UPSC Geo Scientist 2027: कैसे होगा सिलेक्शन?

उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में उन्हें परखकर किया जाएगा. प्रीलिम्स एग्जाम 10 जनवरी 2027 को आयोजित होगा, जिसमें दो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे और ये कुल 400 नंबरों के होंगे. इसमें जनरल स्टडीज से 100 नंबर के सवाल और स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट से 300 नंबरों के सवाल पूछे जाएंगे. सभी पेपर की समय सीमा 2 घंटे की होगी और हर गलत जवाब पर एक तिहाई नंबर काट लिए जाएंगे.

प्रीलिम्स एग्जाम को पास करने वाले उम्मीदवार मेन्स एग्जाम में शामिल होंगे. यह 19 और 20 जून 2027 को आयोजित होगा. यह डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा. इसमें 3 पेपर 200-200 नंबरों के होंगे. जो उम्मीदवार मेन्स एग्जाम को पास करेंगे, उन्हें 200 नंबरों के पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. चयन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम भी शामिल होगा.

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