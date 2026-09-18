UPSC ने इंजीनियरिंग वालों के लिए खोल दिया नौकरी का पिटारा, 6 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म, जानें कितनी है एप्लीकेशन फीस

यूपीएससी ने UPSC ESE 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें कौन भर सकता है इसके लिए फॉर्म और कैसे होगा सिलेक्शन...

UPSC ESE 2027: अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो यूपीएससी आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने UPSC ESE 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो उम्मीदवार यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, वे यूपीएससी के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसी कैटिगरी में कुल 480 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं. इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2026 को शाम 6 बजे तक है.

UPSC ESE 2027: कब होगा एग्जाम?

यूपीएससी ईएसई प्रीलिम्स का एग्जाम 31 जनवरी 2027 के लिए निर्धारित है जबकि इसका मेन्स एग्जाम 18 जून 2027 को आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले पात्रता और आवेदन के दिशानिर्देशों को जरूर चेक कर लेना चाहिए.

यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा प्रीलिम्स के लिए दो पेपर होंगे जो कुल 500 नंबरों के होंगे. पेपर 1 में जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे जो कुल 200 नंबरों के होंगे और इसकी समय सीमा 2 घंटे की होगी. वहीं, दूसरा पेपर उम्मीदवार के इंजीनियरिंग विषय से जुड़ा होगा जो कुल 300 नंबरों का होगा और इस पेपर को 3 घंटे में पूरा करना होगा.

UPSC ESE 2027 के लिए कैसे करें अप्लाई?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं-

- यूपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल upsc.gov.in पर जाएं.

- यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) जैसे जरूरी रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल्स को पूरा करें.

- अब इंजीनियरिंग सर्विसेस एग्जाम 2026 के एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें.

- जरूरी पर्सनल, एजुकेशनल और दूसरे जरूरी डिटेल्स एंटर करें.

- मांगे गए डॉक्यूमेंट्स, फोटो और साइन को अपलोड करें.

- इंजीनियरिंग के विषय और एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करें.

- लागू एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें.

-अपने भरे हुए सभी जरूरी डिटेल्स को रिव्यू करें और फिर अपना फॉर्म सबमिट करें.

UPSC ESE 2027 आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने से पहले अपने डिटेल्स को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए क्योंकि एक बाद सबमिट होने के बाद इसमें सुधार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की सलाह दी जाती है.

UPSC ESE 2027: कौन कर सकता है अप्लाई?

यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसके पास सिविल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक की डिग्री हो. इसके लिए उम्मीदवार की उम्र 21 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को आयुसीमा में छूट भी दी गई है.

UPSC ESE 2027: कितनी है एप्लीकेशन फीस?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपये है. एससी, एससी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. एप्लीकेशन फीस का भुगतान वीजा, मास्टर, रूपे, क्रेडिट, डेबिट या यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है.