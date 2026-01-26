FacebookTwitterYoutubeInstagram
कब जारी होगा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का एडमिट कार्ड? upsc.gov.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

एजुकेशन

एजुकेशन

UPSC ESE 2026: कब जारी होगा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का एडमिट कार्ड? upsc.gov.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

UPSC ESE Admit Card 2026: UPSC जल्द ही इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी करेगा. जानें कब होगा एग्जाम और इससे जुड़ी बाकी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 26, 2026, 05:44 PM IST

UPSC ESE 2026: कब जारी होगा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का एडमिट कार्ड? upsc.gov.in से ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

UPSC ESE Admit Card 2026

UPSC ESE Admit Card 2026: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC जल्द ही इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी करेगा. एडमिड कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ई-एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा क्योंकि उम्मीदवारों को डाक के जरिए एडमिट कार्ड की फिजिकल कॉपी नहीं भेजी जाएगी.

UPSC ESE Admit Card 2026: कब होगा एग्जाम?

इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2026 का आयोजन 8 फरवरी 2026 को निर्धारित है. आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा से लगभग तीन सप्ताह पहले एडमिट कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैध फोटो आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को एग्जाम हॉल में एंट्री करने की इजाजत नहीं होगी. फोटो आईडी कार्ड में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी के अनुसार आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लाना होगा. अगर एडमिट कार्ड पर छपी व्यक्तिगत जानकारी में कोई गड़बड़ी है तो उम्मीदवारों को तुरंत यूपीएससी को सूचना देनी होगी.

UPSC ESE Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड?

यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: सबसे पहले UPSC की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in खोलें.
2: इसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक पर क्लिक करें.
3: इसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर जैसे जरूरी लॉगिन क्रेडेंशियल एंटर करें.
4: इसके बाद डिटेल्स सबमिट करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.
5: अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट निकालना न भूलें.


UPSC ESE Admit Card 2026: परीक्षा केंद्र पर ले जा सकने वाली और न ले जानी वाली वस्तुएं

परीक्षा के दौरान आवेदकों को ESE 2026 के एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैलिड फोटो आईडी कार्ड ले जाना अनिवार्य है. परीक्षा कक्ष में केवल नॉन-प्रोग्रामेबल बैटरी से चलने वाले कैलकुलेटर और बुनियादी ड्राइंग उपकरण वे जाने की ही अनुमति है. पुस्तकें, नोट्स, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच और स्टोरेज मीडिया का उपयोग सख्त वर्जित है.

UPSC ESE Admit Card 2026: उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

उम्मीदवारों को ओएमआर शीट पर आंसर देने के लिए केवल काले रंग के बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना चाहिए. रोल नंबर या टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड भरने में किसी भी तरह की गलती होने आंसर शीट को रिजेक्ट किया जा सकता है. यूपीएससी ने परीक्षा के बाद सात दिनों की अवधि भी दी है जिसके दौरान प्रश्नपत्रों से संबंधित रिप्रजेंटेशन केवल ऑनलाइन QPRep पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं.उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड और पेपर पर छपे हुए सभी निर्देशों की अच्छी तरह से समीक्षा करें और उनका पालन करें जिससे उन्हें किसी भी तरह के दंड या अयोग्यता का सामना न करना पड़े.

