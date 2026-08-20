₹1.77 लाख तक सैलरी वाली सरकारी नौकरी, UPSC कर रहा ग्रेजुएट्स की बंपर भर्ती, जानें पूरी डिटेल

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UPSC ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत इम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के पदों पर भर्तियों का ऐलान किया है. जानें कौन कर सकता है आवेदन और कितनी मिलेगी सैलरी...
UPSC EPFO APFC 2026: अगर आप ग्रेजुएट हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है. दरअसल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत इम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के पदों पर भर्तियों का ऐलान किया है. इसके तहत कुल 80 पदों को भरे जाना है.
ग्रेजुएट उम्मीदवार 22 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच यूपीएससी भर्ती पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने पहले से यूपीएससी की पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना होगा. इन 80 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 29, ओबीसी के लिए 18, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 10 और ईडब्ल्यूएल कैटिगरी के लिए 8 पद निर्धारित किए गए हैं.
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है. सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल है. सरकारी नियमों के मुताबिक, आरक्षित वर्गों और कुछ सरकारी और EPFO एम्प्लॉयी को इसमें छूट भी दी जाएगी. नोटिफिकेशन में कंपनी लॉ, लेबर लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे फील्ड में डिप्लोमा वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. अप्लाई करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता की शर्तों और आखिरी तारीख से जुड़ी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लेना चाहिए.
यह भर्ती प्रक्रिया एक रिक्रूटमेंट एग्जाम और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से होगी. फाइनल सिलेक्शन में लिखित परीक्षा का वेटेज 75 फीसदी और इंटरव्यू का वेटेज 25 फीसदी होगा. लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी जिसमें 300 नंबरों के 120 सवाल पूछे जाएंगे. इस एग्जाम की अवधि दो घंटों की होगी. इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होगी और हर गलत जवाब पर एक तिहाई नंबर काट लिए जाएंगे.
जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन होगा, उन्हें 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत पे लेवल 10 पर नियुक्त किया जाएगा. इस पद पर वेतनमान 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक है. इसमें शुरुआती बेसिक पे 56,100 रुपये है. इसके अलावा कर्मचारियों को केंद्र सरकार के लागू नियमों के मुताबिक महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता और मेडिकल सुविधा जैसे फायदे भी मिलेंगे.