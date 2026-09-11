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UPSC में 212 पदों पर सीधी भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर से लॉ ऑफिसर बनने तक का मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

यूपीएससी ने लॉ ऑफिसर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक के पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली है, जानें कौन कर सकता है आवेदन और सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को कितनी सैलरी मिलेगी...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 11, 2026, 05:58 PM IST

UPSC में 212 पदों पर सीधी भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर से लॉ ऑफिसर बनने तक का मौका, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

UPSC Direct Recruitment 2026 के लिए कौन कर सकता है अप्लाई? (Image: AI)

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UPSC Direct Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो UPSC आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है. आयोग ने विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों में कुल 212 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह भर्ती यूपीएससी की रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन प्रक्रिया के तहत की जा रही है. इसमें कोई एक तय लिखित परीक्षा नहीं होगी लेकिन उम्मीदवारों की संख्या और पद के जरूरत के हिसाब से आयोग रिक्रूटमेंट टेस्ट आयेजित कर सकता है. इसके बाद इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा. 

UPSC Direct Recruitment 2026: किन पदों पर होने वाली हैं भर्तियां?

इस भर्ती के तहत मेडिकल, लॉ और जर्नलिज्म/मास कम्युनिकेशन से जुड़े उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पद निकाले गए हैं. इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खनन मंत्रालय, नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC), दिल्ली सरकार के अभियोजन निदेशालय और लद्दाख प्रशासन के तहत नियुक्तियां की जाएंगी. कुल 212 पदों में सबसे ज्यादा 140 पद असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के हैं. इसके बाद स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन) के 60 पद हैं.

UPSC Direct Recruitment 2026: कब से कब तक कर पाएंगे आवेदन?

इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर 2026 से शुरू होगी. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के तहत आने वाले पदों को छोड़कर दूसरे सभी पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2026 शाम 6 बजे तक है. वहीं, लद्दाख के पदों के लिए उम्मीदवार 9 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. इच्छुक उम्मीदवार UPSC के ऑनलाइन भर्ती आवेदन पोर्टल upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

UPSC Direct Recruitment 2026: कौन कर सकता है इन पदों के लिए अप्लाई?

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है. स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटॉमी) के लिए संबंधित मेडिकल/एनाटॉमी योग्यता और निर्धारित शिक्षण अनुभव जरूरी है. स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर (जनरल मेडिसिन) के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS के साथ मेडिसिन/जनरल मेडिसिन में MD या DNB जैसी निर्धारित पोस्टग्रेजुएट मेडिकल योग्यता और आवश्यक अनुभव मांगा गया है. 

असिस्टेंट एडिटर पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या अंग्रेजी विषय के साथ बैचलर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में एक साल का डिप्लोमा हो. उम्मीदवार के पास एडिटिंग और पब्लिशिंग से जुड़े काम का कम से कम 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए. यह अनुभव पब्लिशिंग हाउस, अखबार, न्यूज एजेंसी, पब्लिसिटी ऑर्गनाइजेशन या सरकारी संगठन का हो सकता है.

स्पेशलिस्ट ग्रेड II एनेस्थेसियोलॉजी और पीडियाट्रिक्स के पदों के लिए संबंधित मेडिकल योग्यता के साथ संबंधित विशेषज्ञता में पोस्टग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा और निर्धारित अनुभव जरूरी है. असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून की डिग्री और बार में कम से कम 3 साल का अनुभव मांगा गया है. वहीं लद्दाख के पब्लिक लॉ ऑफिसर/डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर/लॉ ऑफिसर पद के लिए कानून में बैचलर डिग्री के साथ कम से कम 2 साल की वास्तविक बार प्रैक्टिस जरूरी है. इस पद के लिए लद्दाख का वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जरूरी है.

UPSC Direct Recruitment 2026: इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितनी होगी चाहिए उम्र?

उम्र सीमा भी पद और उम्मीदवार की कैटिगरी के अनुसार अलग-अलग है. असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटॉमी) के लिए सामान्य और EWS उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 साल है, जबकि SC उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45 साल है. जनरल मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए सामान्य/EWS उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 साल, OBC के लिए 43 साल और SC/ST के लिए 45 साल निर्धारित है. असिस्टेंट एडिटर के लिए सामान्य वर्ग में अधिकतम आयु 30 साल है, जबकि SC उम्मीदवारों के लिए 35 साल तक की आयु निर्धारित है.

UPSC Direct Recruitment 2026: किस पद पर कितनी मिलेगी सैलरी?

सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट एडिटर का पद पे लेवल-7 में है, जिसमें 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक है. असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का पद पे लेवल-10 में है, जिसका वेतनमान 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक है. स्पेशलिस्ट ग्रेड III असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे लेवल-11 में हैं और इनके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (NPA) भी लागू है. लद्दाख के पब्लिक लॉ ऑफिसर/डिस्ट्रिक्ट लिटिगेशन ऑफिसर/लॉ ऑफिसर पद के लिए पे लेवल-8 निर्धारित है.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार यहां क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं.
 

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