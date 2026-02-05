UPSC के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सेवा में रहते हुए बार-बार नहीं दे पाएंगे एग्जाम, जानें नए नियम

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस बार ये नोटिफिकेशन कड़े नियमों के साथ जारी हुआ है. नए नियमों के तहत सेवा में रहते हुए अब बार-बार एग्जाम नहीं दे सकते.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 4 फरवरी 2026 को सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस साल आयोग ने अपने नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं. इतना ही नहीं आयोग ने सर्विस एलोकेशन (सेवा आवंटन) और डिजिटल सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम भी उठाएं हैं. वहीं आईपीएस के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं. नए नियमों के अनुसार अब कार्यरत IAS/IFS अधिकारी परीक्षा नहीं दे सकेंगे और IPS दोबारा उसी पद के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. आइए इन नियमों को विस्तार से जानते हैं.

आईएएस और आईएफएस अधिकारी के लिए नियम

नए निममों के तहत अगर किसी उम्मीदवार को चयन पहले ही आईपीएस के लिए हो चुका है तो CSE 2026 दोबारा आईपीएस का विकल्प नहीं चुन सकता. इतना ही नहीं नया नियम कहता है कि अगर आप पहले से ही कार्यरत आईएएस या आईएफएस अधिकारी है तो आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते. साथ ही यदि मेन्स परीक्षा से पहले किसी उम्मीदवार की नियुक्ति इन सेवाओं में हो जाती है, तो उन्हें मुख्य परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी.

जो उम्मीदवार CSE 2025 या उससे पहले किसी सर्विस में आ चुके हैं...

नए नियमों में ये भी उल्लेखित है कि जो उम्मीदवार CSE 2025 या उससे पहले किसी सर्विस में आ चुके हैं, उन्हें अपने बचे हुए अटेम्पट्स का उपयोग करने के लिए 2026 या 2027 में एक अंतिम अवसर (बिना इस्तीफा दिए) दिया गया है. नए नियमों में उन उम्मीदवारों के लिए भी बदलाव किए गए हैं जो कि 2026 में ग्रुप A सेवा में चयन होने के बाद फिर से एग्जाम देना चाहते हैं. इन उम्मीदवारों के तभी परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी जब वे संबंधित विभाग से 'ट्रेनिंग में शामिल न होने की छूट मिल जाए.

परीक्षा में फर्जीवाड़े को रोकने तथा योग्यता संबंधी नियम

इतना ही नहीं यूपीएससी ने एग्जाम में फर्जीवाड़े और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए AI-आधारित फेशियल रिकॉग्निशन और आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही योग्यता में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. जैसे कि-इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (IAS) के लिए अप्लाई कर रहे उम्मीदवारों के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है. वहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस (IFS) उम्मीदवारों को एनिमल हसबेंडरी, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, एग्रीकल्चर जैसे विषयों में बैचलर डिग्री जरूरी है.

