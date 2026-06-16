UPSC CSE Prelims Result 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर लिया तो 19 जून को करें ये काम, नहीं तो छूट जाएगा मेन्स देने का मौका

UPSC CSE Prelims Result 2026: यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल 13,343 उम्मीदवार मेन्स एग्जाम के लिए क्वॉलिफाई कर पाए हैं, जानें मेन्स में बैठने के लिए उम्मीदवारों को कौन-सा काम करना होगा...

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी

13,343 उम्मीदवारों को मेन्स के लिए किया गया शॉर्टलिस्ट

पिछले साल के मुकाबले कम उम्मीदवार इस साल मेन्स एग्जाम में बैठेंगे

मेन्स के लिए क्वॉलिफाई करने वाले उम्मीदवारों को 19 जून को करना होगा ये काम

UPSC CSE Prelims Result 2026: यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. इनमें से 13,343 उम्मीदवार मेन्स एग्जाम के लिए क्वॉलिफाई कर पाए हैं. इस साल सीएसई परीक्षा के जरिए भारत सरकार की प्रतिष्ठित सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और दूसरी केंद्रीय सेवाओं में 1,016 पदों को भरा जाना है.

पिछले साल कुल 1,087 पदों के लिए सीएसई की परीक्षा आयोजित की गई थी और इसमें कुल 14,161 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. इस साल मेन्स क्वॉलिफाई कर पाए उम्मीदवारों की संख्या पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है. जो उम्मीदवार यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स की परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इससे पहले यूपीएससी ने 28 मई 2026 को प्रीलिम्स एग्जाम की आंसर की जारी की थी.

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UPSC CSE Prelims Result 2026: कैसे चेक कर पाएंगे यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर जाकर What's New तक स्क्रॉल करें.

- यहां आपको Civil Services (Preliminary) Examination, 2026 Result का लिंक दिखाई देगा.

- इस पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट का पीडीएफ दिखाई देगा.

- इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और Ctrl + F फंक्शन का इस्तेमाल करके इसमें अपना रोल नंबर खोजें.

UPSC CSE Prelims Result 2026 देखने का डायरेक्ट लिंक

UPSC CSE Prelims Result 2026: यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर चुके कैंडिडेट्स को क्या करना होगा?

यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स एग्जाम का आयोजन 24 मई 2026 को देशभर के 2,073 परीक्षा केंद्रों में दो शिफ्ट में हुआ था. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की चयन प्रक्रिया में तीन चरण होते हैं. इनमें प्रीलिम्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम और पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू शामिल होता है. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स एग्जाम में पास हुए हैं, वे अब मेन्स एग्जाम में बैठने के पात्र होंगे. यूपीएससी ने मेन्स के लिए योग्य उम्मीदवारों को 19 जून से 28 जून तक डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म DAF भरने का निर्देश दिया है. इसमें पर्सनल डिटेल्स अपडेट करना, फीस पेमेंट और कैडर प्रिफरेंस बताना शामिल है.

आयोग ने साफ किया है कि सभी योग्य उम्मीदवारों को लॉगइन करके अपना DAF सबमिट करना होगा. अगर आपके एप्लीकेशन में कोई बदलाव नहीं भी है तो भी आपको ये काम करना होगा क्योंकि ऐसा नहीं करने पर मेन्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. यूपीएससी सीएसई का सबसे कठिन चरण अभी भी बाकी है. भले ही यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स परीक्षा को पास करना उम्मीदवार सबसे अनिश्चित मानते हों लेकिन मेन्स एग्जाम ही सिलेक्शन में निर्णायक भूमिका निभाता है.

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UPSC CSE Prelims Result 2026: यूपीएससी कब जारी करेगा कट-ऑफ मार्क्स?

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा प्रीलिम्स 2026 के नंबर, कटऑफ मार्क्स और आंसर की आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया खत्म होने यानी फाइनल सिलेक्शन के बाद ही अपलोड किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मेन्स एग्जाम और दूसरे जरूरी अपडेट्स के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर नजर बनाकर रखें.



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