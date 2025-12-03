FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UPSC CSE Interview Schedule: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. जानें कब से शुरू होगा इंटरव्यू...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 03, 2025, 05:57 PM IST

UPSC CSE Interview Schedule: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी, यहां चेक करें डिटेल्स

UPSC CSE Interview Schedule

UPSC CSE Interview Schedule 2025: UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है. CSE मेन्स का रिजल्ट 11 नवंबर 2025 को जारी किया गया थे जिसमें  2,736 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए योग्य पाया गया. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू 8 दिसंबर 2025 से शुरू होगा. 

उम्मीदवार अब डिटेल्ड इंटरव्यू कार्यक्रम देख सकते हैं जिसमें पहले बैच के 649 चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर, तारीखें और सत्र समय शामिल हैं. ये इंटरव्यू 8 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक निर्धारित हैं. उम्मीदवारों को सुबह के सत्र के लिए सुबह 9 बजे और दोपहर के सत्र के लिए दोपहर 1 बजे रिपोर्ट करना होगा. बाकी बचे उम्मीदवारों का इंटरव्यू कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को एक ई-समन पत्र प्राप्त होगा जिसे upsc.gov.in और upsconline.in से डाउनलोड किया जा सकता है. ई-समन पत्र में निर्धारित सत्र (सुबह या दोपहर) का उल्लेख होगा. इंटरव्यू की तारीख या समय में परिवर्तन का अनुरोध आमतौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

UPSC CSE Interview Schedule 2025: कैसे चेक करें इंटरव्यू शेड्यूल?

चरण 1. यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
चरण 2. Civil Services (Main) Examination, 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
चरण 3. पीडीएफ खोलें.
चरण 4. पीडीएफ डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर ढूंढें.
चरण 5. दिनांक, रिपोर्टिंग समय और सत्र विवरण की जांच करें.

UPSC CSE Interview Schedule 2025 चेक करने का डायरेक्ट लिंक

