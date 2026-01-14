UPSC CSE 2026 Notification: यूपीएससी ने अबतक जारी नहीं किया सिविल सेवा एग्जाम का नोटिफिकेशन, जानें एस्पिरेंट्स के मतलब की बात

UPSC CSE 2026 Notification: UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने में देरी कर रहा है. जानें उम्मीदवारों के काम की बात...

UPSC CSE 2026 Notification: UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने में देरी कर रहा है. यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस में यह जानकारी अपडेट की गई है. इससे पहले आयोग ने 14 जनवरी 2026 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख के बारे में जानकारी दी थी. इससे देशभर के लाखों सिविल सेवा उम्मीदवारों में उम्मीदें बढ़ गई थीं. हालांकि अभी तक यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.

इतना ही नहीं यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 जनवरी की तारीख का उल्लेख भी हटा दिया गया है, हालांकि आयोग ने नोटिफिकेशन को स्थगित करने को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है. उम्मीदवारों को upsconline.nic.in के माध्यम से अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना था. आवेदन प्रक्रिया 3 फरवरी 2026 तक खुली रहनी थी. सिविल सेवा परीक्षा एक अहम भर्ती प्रक्रिया बनी हुई है.

UPSC CSE 2026 Notification: हर साल आयोजित होती है UPSC की सिविल सेवा परीक्षा

यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है जिसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) जैसी विभिन्न प्रतिष्ठित सेवाओं के साथ-साथ कई दूसरी केंद्रीय सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है.

पहले जारी किए गए एग्जाम कैलेंडर के अनुसार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई 2026 को भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजन किया जाना है. जो उम्मीदवार यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे, वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे. सिविल सर्विस एग्जाम का मेन्स पेपर 21 अगस्त 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. मेन्स परीक्षा पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

UPSC CSE 2026 Notification: एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले करना होगा OTR

परीक्षा कार्यक्रम में किसी भी बदलाव के संबंध में अभी तक कोई ऑफिशियल डिटेल्स नहीं आए हैं. नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को यूपीएससी पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराने की सलाह दी जाती है. OTR के बाद उम्मीदवारों को अपने पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स और एग्जाम सेंटर के लिए अपनी प्राथमिकताएं देनी होंगी. इसके अलावा उन्हें अपनी तस्वीर और साइन अपलोड करना होगा और एप्लीकेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज की कॉपी अपने पास डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.

