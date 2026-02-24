FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

UPSC CSE 2026: सिविल सेवा के 933 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, इस लिंक से फटाफट करें अप्लाई

UPSC) सिविल सेवा परीक्षा(CSE) और भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो आज शाम 6 बजे बंद करने वाला है. आप ऑफिशियल वेबसाइट के नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक करके फटाफट आवेदन कर सकते हैं...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Feb 24, 2026, 11:41 AM IST

UPSC CSE 2026 (Image: Official Website)

UPSC CSE 2026: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा(CSE) और भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो आज शाम 6 बजे बंद करने वाला है. अगर अबतक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया है तो फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. दोनों परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2026 को जारी किया गया था और उसी दिन इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया upsconline.nic.in पर शुरू हुई थी. 

UPSC CSE 2026: कब होगी प्रीलिम्स और मेन्स की परीक्षाएं?

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2026 का उद्देश्य केंद्र सरकार के अंतर्गत 933 खाली पदों को भरना है. सिविल सेवा और भारतीय वन सेवा दोनों के लिए भर्ती प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के माध्यम से होती है. इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026 को आयोजित होने वाली है. पहले चरण में पास होने वाले उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 से शुरू होने वाले मेन्स एग्जाम में शामिल होंगे. मेन्स के बाद इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा. प्रत्येक चरण को सफलतापूर्वक पास करने वाले उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले हिस्से में आगे बढ़ेंगे. 

यूपीएससी परीक्षा से पहले वाले सप्ताह के आखिरी कार्य दिवस पर ई-एडमिट कार्ड जारी करेगा. जो उम्मीदवार परीक्षा से सात दिन पहले अपना स्क्राइब बदलना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा की तारीख से तीन दिन पहले ई-एडमिट कार्ड मिलेंगे. सभी एडमिट कार्ड केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे. 

UPSC CSE 2026: आवेदन शुल्क और पात्रता मानदंड

यूपीएससी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों को 100 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उम्मीदवारों को भी 100 रुपये का शुल्क देना होगा. हालांकि दिव्यांग व्यक्तियों (पीएचडी) को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ही किया जाना चाहिए. पात्रता के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इन पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल है जबकि अधिकतम आयु सीमा 32 साल है. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित कैटिगरी के लिए आयु में छूट लागू है.

UPSC CSE 2026: कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार यूपीएससी सीएसई और आईएफएस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने के लिए यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.
- अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पूरा करें.
- लॉग इन करें और CSE 2026 या IFS 2026 एप्लीकेशन लिंक को सिलेक्ट करें. 
- अपने व्यक्तिगत, शैक्षणिक और कॉन्टैक्ट डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरें.
- जरूरी फोटो, हस्ताक्षर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. 
- अगर लागू हो तो आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करें.
- अपने डिटेल्स की समीक्षा करें और फॉर्म जमा करें.
- कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवार यहां दिए गए लिंक पर क्लिक करके यूपीएससी सीएसई, आईएफएस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूपीएससी सीएसई, आईएफएस परीक्षा 2026 के लिए लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

