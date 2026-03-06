FacebookTwitterYoutubeInstagram
तेहरान में इजरायल का बड़ा हमला, बेरूत में रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, यूरोप में तनाव बढ़ेगा- रूस

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

इस बार पूरा होगा Zinnia Aurora का डिप्लोमैट बनने का सपना, UPSC में लाईं 6वीं रैंक, जानें पहले कितनी रैंक लाकर बनी थीं IPS

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में जीनिया अरोरा इस बार वह छठी रैंक लाई है. इससे पहले भी वह यूपीएससी टॉपर थीं और 156वीं रैंक लाकर आईपीएस बनी थीं. जानें उनकी सफलता की कहानी...

Jaya Pandey

Updated : Mar 06, 2026, 03:33 PM IST

इस बार पूरा होगा Zinnia Aurora का डिप्लोमैट बनने का सपना, UPSC में लाईं 6वीं रैंक, जानें पहले कितनी रैंक लाकर बनी थीं IPS

Zinnia Aurora

अगर आपमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. आज हम आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहे हैं उन्हें समाज सेवा में काफी दिलचस्पी है. वह अपना एक एनजीओ चलाती हैं और यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में इस बार वह छठी रैंक लाई है. इससे पहले भी वह यूपीएससी टॉपर थीं और 156वीं रैंक लाकर आईपीएस बनी थीं. लेकिन उनके मन में विदेश सेवा में जाने का सपना था इसलिए अपनी रैंक में सुधार के लिए उन्होंने दोबारा यह कठिन परीक्षा दी.

जीनिया अरोरा ब्यूरोक्रैट्स के परिवार से आती हैं और उनके माता-पिता दोनों की सिविल सर्वेंट हैं. अपने पैरेंट्स को देखकर ही उनमें भी सिविल सेवा में शामिल होने में दिलचस्पी जागी. उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ ही अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और साल 2025 में उन्हें अपनी मेहनत का फल तब मिला जब यूपीएससी 2024 का रिजल्ट जारी हुआ और उन्हें 156वीं रैंक हासिल हुई. हालांकि उसबार उन्हें विदेश सेवा में जाने का मौका नहीं मिल पाया था इसलिए उन्होंने फिर से परीक्षा दी और इसबार छठी रैंक लाकर इतिहास रच दिया. 

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़ी हैं जीनिया जीनिया अरोरा?

जीनिया की स्कूलिंग दिल्ली के प्रतिष्ठित माने जानी वाली संस्कृति स्कूल से हुई है. वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रही हैं इसलिए उन्होंने लगभग हर क्लास में टॉप किया है. स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से पढ़ाई की है. यहां से उन्होंने पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स के साथ बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है. वह कॉलेज में भी अपनी बैच की टॉपर रही हैं  साथ ही वह स्टूडेंट काउंसिल की रिप्रजेंटेटिव भी रही हैं.

कॉलेज के दिनों में ही उनपर समाज सेवा का जुनून सवार हो गया था. अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर पीसएक्स नाम का एक एनजीओ भी शुरू किया. यह एनजीओ संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की विभिन्न सरकारों के साथ सहयोग करता है. यह एक अंतरराष्ट्रीय मैत्री और शांति संगठन है जो सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व और सकारात्मक बहुमुखी विकास के नैतिक मूल्यों के लिए प्रयास करने का संकल्प लेता है.

यूपीएससी सीएसई 2024 में जीनिया को मिले थे कितने मार्क्स?

अगर जीनिया के यूपीएससी मार्क्स की बात करें तो यूपीएससी 2024 की परीक्षा में उन्हें 2025 में से 973 मार्क्स हासिल हुए हैं. उन्हें लिखित परीक्षा में 767 और इंटरव्यू में 206 मार्क्स हासिल हुए हैं. जीनिया की यूपीएससी में सफलता की कहानी सामाजिक परिवर्तन के जुनून और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण का एक आदर्श मिश्रण है. उनकी कहानी यह सिखाती है कि अगर हमारे दिल में कुछ पाने का जुनून है और उसके लिए हम अपना 100 फीसदी एफर्ट दे रहे हैं तो देर से ही सही, हमें वह मंजिल जरूर हासिल होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

