UPSC CMS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, ये रहा upsconline.gov.in पर रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक

UPSC CMS 2026: यूपीएससी ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेस एग्जाम 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार यह परीक्षा देना चाहते हैं, वे अब यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 मार्च 2026 को शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 31 मार्च 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं.

यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार यूपीएससी सीएमएस 2026 परीक्षा 2 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी. विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों और सेवाओं के मेडिकल प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए हर साल कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम आयोजित की जाती है. यह परीक्षा नेशनल लेवल पर आयोजित की जाती है और मेडिकल ऑफिसर के रूप में सरकारी सेवा में इच्छुक मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए एंट्री का काम करती है.

UPSC CMS 2026: अहम तारीखें

ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख- 11 मार्च 2026

आवेदन शुरू होने की तारीख- 11 मार्च 2026

आवेदन की आखिरी तारीख- 31 मार्च 2026

परीक्षा की तारीख- 2 अगस्त 2026

UPSC CMS 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

UPSC CMS 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एमबीबीएस के फाइनल एग्जाम के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में पास होना अनिवार्य है. एमबीबीएस के फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट भी आवेदन करने के पात्र हैं. हालांकि उन्हें सिलेक्शन के फाइनल स्टेप से पहले एमबीबीएस का फाइनल एग्जाम पास करने का सर्टिफिकेट देना होगा. इस भर्ती की चयन प्रक्रिया में दो स्टेप हैं जिसमें कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू शामिल है. लिखित परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बुलाएगा.

UPSC CMS 2026 में किन पदों पर हो रही भर्ती?

इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के अधीन कई चिकित्सा पदों पर भर्ती किया जा सकता है, जिनमें रेलवे में असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर, सेंट्रल हेल्थ सर्विस में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, म्यूनिसिपल एंड गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में मेडिकल ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं. ये पब्लिक हेल्थकेयर एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को स्थिर गवर्नमेंट करियर देते हैं.

UPSC CMS 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

- CMS 2026 के एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें.

- अगर जरूरी हो तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया पूरी करें.

- अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरें.

- अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और एप्लीकेशन फीस को भरें.

- फॉर्म सबमिट करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें.

UPSC CMS 2026 के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और 31 मार्च 2026 की समय सीमा से पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लें.

