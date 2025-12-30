UPSC CDS 2025: यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

UPSC CDS 2025: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस एग्जाम (I) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें मेरिट लिस्ट...

UPSC CDS 2025: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस एग्जाम (I) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 535 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं और अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी इंटरव्यू में वह हिस्सा लेंगे. चयनित 535 उम्मीदवारों में से 473 पुरुष उम्मीदवार और 62 महिला उम्मीदवार हैं. अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे तो ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UPSC CDS 2025: किन कोर्स में मिलेगा एडमिशन?

शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार नीचे बताए गए कोर्स में एडमिशन पाने के पात्र होंगे-

1. इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून- 123वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स (पुरुष)

2. इंडियन नेवल एकेडमी- एझिमाला

3 एयरफोर्स एकेडमी, हैदराबाद- फ्लाइंड ट्रेनिंग

4. ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई- 37वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन (पुरुष) कोर्स और 31वां शॉर्ट सर्विस कमीशन (वीमन नॉन टेक्निकल) कोर्स

UPSC CDS 2025: कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

- Combined Defence Services Examination (I) 2025 result के लिंक पर क्लिक करें.

- रिजल्ट का पीडीएफ खोलें और अपना रोल नंबर सर्च करने के लिए Ctrl + F का इस्तेमाल करें.

- अपने रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसको अपने पास सेव रख लें.

UPSC CDS 2025 मेरिट लिस्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

यूपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वे भी अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं. इससे जुड़ी अधिक जानकारी उम्मीदवार यूपीएससी के नई दिल्ली स्थित परिसर के फेसिलिटेशन सेंटर पर चेक कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नियमित रूप से यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं.

