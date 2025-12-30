FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की नई तारीख आई, 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, 6 फरवरी तक अपील होगी और 6 मार्च को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Battle of Galwan: गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनका किरदार में दिखेंगे सलमान खान

गलवान के असली हीरो कर्नल संतोष बाबू की कहानी... जिनका किरदार में दिखेंगे सलमान खान

UPSC CDS 2025: यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

कौन हैं सूर्यकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाने वाली खुशी मुखर्जी? अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं एक्ट्रेस

कौन हैं सूर्यकुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाने वाली खुशी मुखर्जी? अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं एक्ट्रेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UPSC CDS 2025: यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

UPSC CDS 2025: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस एग्जाम  (I) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें मेरिट लिस्ट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 30, 2025, 04:39 PM IST

UPSC CDS 2025: यूपीएससी ने जारी किया सीडीएस परीक्षा का रिजल्ट, 535 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट, ऐसे चेक करें मेरिट लिस्ट

UPSC CDS 1 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UPSC CDS 2025: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस एग्जाम  (I) 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर कुल 535 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं और अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी इंटरव्यू में वह हिस्सा लेंगे. चयनित 535 उम्मीदवारों में से 473 पुरुष उम्मीदवार और 62 महिला उम्मीदवार हैं. अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल हुए थे तो ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

UPSC CDS 2025: किन कोर्स में मिलेगा एडमिशन?

शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार नीचे बताए गए कोर्स में एडमिशन पाने के पात्र होंगे-
1. इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून- 123वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स (पुरुष)
2. इंडियन नेवल एकेडमी- एझिमाला
3 एयरफोर्स एकेडमी, हैदराबाद- फ्लाइंड ट्रेनिंग
4. ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई- 37वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन (पुरुष) कोर्स और 31वां शॉर्ट सर्विस कमीशन (वीमन नॉन टेक्निकल) कोर्स

UPSC CDS 2025: कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं- 
- ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
- Combined Defence Services Examination (I) 2025 result के लिंक पर क्लिक करें. 
- रिजल्ट का पीडीएफ खोलें और अपना रोल नंबर सर्च करने के लिए Ctrl + F का इस्तेमाल करें.
- अपने रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसको अपने पास सेव रख लें.

UPSC CDS 2025 मेरिट लिस्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

यूपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, वे भी अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं. इससे जुड़ी अधिक जानकारी उम्मीदवार यूपीएससी के नई दिल्ली स्थित परिसर के फेसिलिटेशन सेंटर पर चेक कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नियमित रूप से यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
मदर ऑफ ऑल बॉम्ब...ये हैं दुनिया के 5 सबसे महंगे और ताकतवर हथियार, एक-एक की कीमत पर बस जाएगा पूरा शहर
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, जानें इस लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
राहुल गांधी के भांजे रेहान वाड्रा ने खींची टाइगर की 10 जबरदस्त तस्वीरें, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे
MORE
Advertisement
धर्म
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी पर जन्मे बच्चों में होते हैं ये खास गुण, श्रीहरि और मां लक्ष्मी की कृपा के साथ लेते हैं जन्म
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
इन 3 तारीखों पर जन्मे लड़के पत्नी के लिए परिवार से भी बगावत कर जाते हैं, इनके लिए वाइफ का डिसीजन होता है सर्वोपरी
Aaj ka Rashifal: मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी  
मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? किसी को लाभ योग तो किसी को बरतनी होगी सावधानी
MORE
Advertisement