UPSC Calendar 2027: UPSC ने 2027 की परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल किया जारी, जानें कब होगी कौन-सी परीक्षा

UPSC Calendar 2027: यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर साल 2027 की होने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है. जानें कब होगी कौन-सी परीक्षा...

UPSC Calendar 2027: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर साल 2027 की होने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यह कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं और उसी के मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं. यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 23 मई 2027 को आयोजित की जाएगी. वहीं यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा 20 अगस्त 2027 को आयोजित की जाएगी, जिसके पेपर 5 दिनों तक चलेंगे.

UPSC Calendar 2027: कब आएगा सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन

यूपीएससी के कैलेंडर में महत्वपूर्ण परीक्षा की तारीखें, नोटिफिकेशन के जारी होने की तारीख, एप्लीकेशन डेडलाइन और परीक्षा की समयसीमा जैसे जरूरी डिटेल्स शामिल होंगे. यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन 13 जनवरी 2027 को जारी किया जाएगा. कैंडिडेट्स अपना एप्लीकेशन 2 फरवरी 2027 तक सबमिट कर सकेंगे. यूपीएसई से आयोजित होने वाली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स एग्जाम भी उसी दिन आयोजित किया जाएगा.

UPSC Calendar 2027: टेक्निकल और डिपार्टमेंटल एग्जाम का कैलेंडर भी जारी

इस कैलेंडर के मुताबिक उम्मीदवार अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं. सिविल और फॉरेस्ट सर्विस के अलावा यूपीएससी ने कई टेक्निकल और डिपार्टमेंटल एग्जाम की तारीखों की घोषणा भी की है. कंबाइंड जियो-साइंटिस्ट प्रीलिम्स एग्जाम 2027 का नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा जबकि आवेदन सबमिट करने की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2026 है. इसका प्रीलिम्स एग्जाम 10 जनवरी 2027 को निर्धारित है और इसका मेन्स एग्जाम 19 जून 2027 से शुरू होगा.

इस बीच, इंजीनियरिंग सर्विस (प्रीलिम्स) 2027 का नोटिफिकेशन 16 सितंबर 2026 को जारी की जाएगी. इसके लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2026 है और इसकी प्रीलिम्स परीक्षा 31 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेन्स एग्जाम 18 जून 2027 को निर्धारित है.

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