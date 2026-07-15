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बिना फीस करें UPSC 2027 की तैयारी, इस सरकारी स्कीम से फ्री कोचिंग के साथ मिलेंगे हर महीने ₹5,000

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बिना फीस करें UPSC 2027 की तैयारी, इस सरकारी स्कीम से फ्री कोचिंग के साथ मिलेंगे हर महीने ₹5,000

अगर आप यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की फ्री में कोचिंग करना चाहते हैं तो जानें कौन-सी सरकारी स्कीम आपके लिए मददगार साबित हो सकती है...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 15, 2026, 01:20 PM IST

बिना फीस करें UPSC 2027 की तैयारी, इस सरकारी स्कीम से फ्री कोचिंग के साथ मिलेंगे हर महीने ₹5,000

यूपीएससी 2027 की फ्री कोचिंग का कैसे उठाएं फायदा. (Image: AI)

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  • तेलंगाना सरकार ने स्टूडेंट्स को दिया UPSC की फ्री कोचिंग करने का मौका
  • हैदराबाद के टीजी बीसी स्टडी सर्कल में चलेगी यह कोचिंग
  • ग्रेजुएट और बेरोजगार उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई
  • 24 अगस्त से शुरू हो जाएगी कोचिंग

अगर आप यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2027 की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप महंगी कोचिंग का खर्च उठा सके, तो आपके लिए अच्छा मौका है. तेलंगाना सरकार के तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट ने UPSC CSE 2027 की तैयारी के लिए फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे हैं. यह कोर्स तेलंगाना बैकवर्ड क्लास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलेपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर की ओर से हैदराबाद के टीजी बीसी स्टडी सर्कल में संचालित होगा. 

तेलंगाना सरकार की 2027 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुफ्त आवासीय कोचिंग योजना का विवरण।UPSC 2027: इस कोचिंग के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही उसे यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2027 की पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा. आय सीमा के मुताबिक, उम्मीदवार के परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, शहरी इलाकों के उम्मीदवारों के लिए आयसीमा 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है. इन सबके अलावा आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और दूसरे किसी कोर्स में इनरोल नहीं होना चाहिए. साथ ही उसने पहले किसी सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा न लिया हो.

UPSC 2027: आवेदन की आखिरी तारीख और कब से शुरू होगी कोचिंग?

इस कोचिंग के लिए उम्मीदवार 17 जुलाई से 7 अगस्त तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद अगर आपने आवेदन किया तो आपके एप्लीकेशन पर विचार नहीं किया जाएगा. इस कोचिंग प्रोग्राम में कुल 150 उम्मीदवारों को एडमिशन मिलेगा और यह कोचिंग 24 अगस्त 2026 से शुरू होगी और मई 2027 तक चलेगी. 150 उम्मीदवारों में से 100 उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर होगा और 50 सीटों पर उन्हें एडमिशन मिलेगा जिन्होंने यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पहले से पास की हो. ऐसे उम्मीदवार अगर निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं तो उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट के बिना सीधे एडमिशन दिया जाएगा.

UPSC 2027: कोचिंग के लिए सिलेक्ट होने पर मिलेंगी कौन-सी सुविधाएं?

कोचिंग प्रोग्राम के लिए जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होंगे, उन्हें काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. निर्धारित अटेंडेंस पूरा करने पर उन्हें हर महीने 5 हजार रुपये का वजीफा दिया जाएगा. इसके अलावा उन्हें 5,000 रुपये का बुक ग्रांट, स्टडी मैटेरियल, स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी की सुविधा और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी का मार्गदर्शन मिलेगा. कोचिंग के दौरान नियमित टेस्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और फीडबैक सेशन आयोजित की जाएगी. 

यह भी पढ़ें- UPSC क्रैक करने के बाद LBSNAA की सबसे मुश्किल परीक्षा कौन-सी होती है? जानें फेल होने पर क्या होता है

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