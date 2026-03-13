UPPSC ने जारी किया TGT असिस्टेंट टीचर प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट का PDF

एजुकेशन
UPPSC TGT 2025 Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने असिस्टेंट टीचर ट्रेन्ड ग्रेजुएट (TGT) ब्रांच एग्जाम 2025 के कई विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट की पीडीएफ
UPPSC TGT 2025 Result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने असिस्टेंट टीचर ट्रेन्ड ग्रेजुएट (TGT) ब्रांच एग्जाम 2025 के कई विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है. आयोग ने म्यूजिक, एग्रीकल्चर/हॉर्टिकल्चर, आर्ट्स और उर्दू सहित कई विषयों के मेन्स एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि मेन्स एग्जाम में बैठने के पात्र हैं या नहीं.
यूपीपीएससी की भर्ती मुहिम का उद्देश्य राज्य भर के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के पदों को भरना है. यूपीपीएससी टीजीटी 2025 का रिजल्ट चार विषयों के लिए जारी किया गया है. रिजल्ट के डॉक्यूमेंट में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं जिन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया है और अब मेन्स एग्जाम में बैठने के पात्र हैं.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना क्वॉलिफाइंग स्टेटस चेक करने के लिए रिजल्ट की पीडीएफ ध्यान से चेक कर लें. आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरण का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी जिनके रोल नंबर लिस्ट में शामिल हैं.
उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं-
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Recruitment या Latest Updates सेक्शन पर जाएं.
- Assistant Teacher TGT 2025 result (subject-wise) के लिंक पर क्लिक करें.
- संबंधित विषय की पीडीएफ फाइल खोलें.
- अपना रिजल्ट देखने के लिए Ctrl+F की का इस्तेमाल करें और अपना रोल नंबर एंटर करें.
- पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसे सेव कर लें.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मेन्स एग्जाम की तारीख, एडमिट कार्ड और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े निर्देशों के बारे में अपडेट रहने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें.
UPPSC TGT 2025 का रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के टीजीटी पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं. उम्मीदवारों को प्रीलिम्स एग्जाम, मेन्स एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन से गुजरकर सिलेक्शन लिस्ट में जगह बनानी होगी. आयोग जल्द ही आगे की भर्ती प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.