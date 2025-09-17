Add DNA as a Preferred Source
Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UPPSC RO ARO Result 2025: समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स पास कर पाए या नहीं? uppsc.up.nic.in पर इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए हैं. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें नतीजे

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 17, 2025, 04:24 PM IST

UPPSC RO ARO Result 2025: समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स पास कर पाए या नहीं? uppsc.up.nic.in पर इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

UPPSC RO ARO Result 2025

UPPSC RO ARO Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स एग्जाम में सफल हुए हैं, वे अब मेंस एग्जाम में शामिल होंगे. रिजल्ट के पीडीएफ में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं. 

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी. इस भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कुल 411 खाली पदों को भरना है. यह परीक्षा विज्ञापन संख्या A-7/E-1/2023 दिनांक 09 सितंबर 2023 के अनुसार आयोजित की गई थी. आरओ/एआरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कुल 10,76,004 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 4,54,589 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे. प्रीलिम्स एग्जाम में प्रदर्शन के आधार पर यूपीपीएससी ने मेन्स एग्जाम के लिए कुल 7,509 उम्मीदवारों को चुना है.

यह भी पढ़ें- TET की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलवाने की कोशिश में योगी सरकार, जल्द दायर होगी समीक्षा याचिका

यूपीपीएससी ने भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए पदों के मुताबिक निम्न उम्मीदवारों का चयन किया है-
• समीक्षा अधिकारी (आरओ) – 338 पद, 6,093 उम्मीदवारों का चयन
• सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) – 79 पद, 1,386 उम्मीदवारों का चयन
• सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) – 2 पद, 30 उम्मीदवारों का चयन

ये उम्मीदवार अब मेन्स एग्जाम में शामिल होंगे. मेन्स एग्जाम के परीक्षा का कार्यक्रम और एडमिट कार्ड से जुड़ी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग से जारी की जाएगी. मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू सहित सभी भर्ती चरणों के पूरा होने के बाद फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा. 

UPPSC RO ARO Result 2025: पीडीएफ कैसे चेक और डाउनलोड करें?

अपना रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
2: होमपेज पर Latest News का सेक्शन ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
3: यहां LIST OF PROVISIONALLY QUALIFIED CANDIDATES FOR MAINS IN ADVT. NO. A-7/E-1/2023, SAMIKSHA ADHIKARI/SAHAYAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC., EXAMINATION 2023 के लिंक पर क्लिक करें.
4: आपका रिजल्ट पीडीएफ के रूप में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलेगा.
5: अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F फ़ंक्शन का इस्तेमाल करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लें.

UPPSC RO ARO Result 2025 पीडीएफ चेक और डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

