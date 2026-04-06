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UPPSC RO ARO Result 2023: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ रिजल्ट में 419 उम्मीदवार सफल, जानें कैसे देखें अपने नतीजे

यूपीपीएससी आरओ/एआरओ रिजल्ट में 419 उम्मीदवार सफल, जानें कैसे देखें अपने नतीजे

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UPPSC RO ARO Result 2023: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ रिजल्ट में 419 उम्मीदवार सफल, जानें कैसे देखें अपने नतीजे

UPPSC RO ARO Result 2023: UPPSC ने RO/ARO एग्जाम 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है जिसमें 419 उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Apr 06, 2026, 10:05 AM IST

UPPSC RO ARO Result 2023: यूपीपीएससी आरओ/एआरओ रिजल्ट में 419 उम्मीदवार सफल, जानें कैसे देखें अपने नतीजे

UPPSC RO ARO Result 2023 (Image: Official Website Screengrab)

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UPPSC RO ARO Result 2023: उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग यानी UPPSC ने RO/ARO एग्जाम 2026 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग ने कुल 419 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है, इसमें से 338 उम्मीदवार समीक्षा अधिकारी और 81 उम्मीदवार सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए सिलेक्ट हुए हैं.

UPPSC RO/ARO परीक्षा 2023 में अनिल पांडेय ने टॉप किया है, सेकेंड टॉपर आदित्य प्रताप सिंह और थर्ड टॉपर लक्ष्मी वर्मा बनी हैं. इस रिजल्ट में भी महिलाओं ने बाजी मारी है और कुल 64 महिला उम्मीदवारों का सिलेक्शन हुआ है. 

UPPSC RO ARO Result 2023: कैसे चेक करें रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपने नतीजे देख सकते हैं-
- यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर UPPSC RO ARO Final Result 2023 के लिंक पर क्लिक करें.
- आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा. 
- अपना रोल नंबर सर्च करें और अपना रिजल्ट चेक कर लें.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें और इसे अपने पास सुरक्षित रख लें.

UPPSC RO ARO Result 2023 देखने का डायरेक्ट लिंक

यूपीपीएससी आरओ/एआरओ परीक्षा के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इसके लिए प्रीलिम्स परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित हुई थी लेकिन पेपर लीक होने की वजह से यह परीक्षा रद्द हो गई थी. इसके बाद यह परीक्षा 27 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी. मेन्स एग्जाम का आयोजन 2 और 3 फरवरी 2026 को हुआ था जिसके लिए कुल 5,930 उम्मीदवार सिलेक्ट हुए थे. इसके बाद 16 से 19 फरवरी के बीच टाइपिंग टेस्ट का आयोजन करवाया गया. अब कुल 419 उम्मीदवारों को फाइनल नतीजों में जगह मिली है, जिन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in को विजिट कर सकते हैं.

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