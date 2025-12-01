UPPSC PCS Prelims Result 2025 Out: यूपीएससी पीसीएस का रिजल्ट घोषित, जानें कितने अभ्यर्थियों ने मारी बाजी

UP PCS 2025 की परीक्षा 12 जून 2025 को आयोजित की गई थी. जिसमें प्रथम और द्वितीय परीक्षा में 5,32,610 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था.

UP PCS Preliminary Result 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने PCS और एसीएफ/आरएफओ प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. कैंडिडेट अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट uppsc.up.nic.in जाकर देख सकते हैं. कुल 11,727 अभ्यर्थियों ने मेन्स एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया है.

UP PCS 2025 की परीक्षा 12 जून 2025 को आयोजित की गई थी. जिसमें प्रथम और द्वितीय परीक्षा में 5,32,610 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. हालांकि, परीक्षा के लिए आवेदन तो करीब 6,26,387 लाख छात्रों ने किया था.

UPPSC ने अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट में कंबाइंड स्टेट/अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम (PCS) 2025 के लिए 920 वेकेंसी निकाली हैं. इनमें 106 पद ACF/RFO के लिए हैं, जबकि 814 पद PCS कैडर के हैं. प्रीलिम्स परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को मेन्स परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. मेन्स में पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा.

How To Check UPPSC PCS Prelims Result 2025: रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप 1: ऑफिशियल UPPSC वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर 'नोटिस बोर्ड' दिखेगा उस पर क्लिक करें.

स्टेप 3: 'ADVT. NO. A-1/E-1/2025 में मेन्स एग्जाम के लिए प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट' पर क्लिक करें.

स्टेप 4: UPPCS रिजल्ट PDF खुलेगा, जिसमें मेन्स एग्जाम के लिए क्वालिफाई अभ्यर्थियों का नाम और रोल नंबर होगा.

UPPSC PCS प्रीलिम्स कट ऑफ 2025

UPPSC जल्द ही स्कोरकार्ड के साथ ऑफिशियल PCS प्रीलिम्स कट ऑफ 2025 जारी करेगा. हर कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अलग-अलग होता है.

