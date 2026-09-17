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UPPSC PCS Mains Result 2026 जारी, इंटरव्यू की रेस में 2,297 कैंडिडेट्स, जानें अब आगे क्या होगा

UPPSC PCS Mains Result 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मेन्स एग्जाम 2025-26 का रिजल्ट जारी कर दिया है. नीचे दिए गए लिंक से फटाफट देखें नतीजे...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 17, 2026, 06:34 PM IST

UPPSC PCS Mains Result 2026 जारी, इंटरव्यू की रेस में 2,297 कैंडिडेट्स, जानें अब आगे क्या होगा

यूपीपीएससी पीसीएस मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी. (Image Credit: Official Website screengrab)

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UPPSC PCS Mains Result 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मेन्स एग्जाम 2025-26 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार कंबाइंड स्टेट/अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेस मेन्स एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वे अगले चरण के लिए सिलेक्ट हुए हैं या नहीं. इस परीक्षा के नतीजे पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किए गए हैं. 

यूपीपीएससी पीसीएस की मुख्य परीक्षा 29 मार्च से 1 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में कुल 10,284 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से 2,297 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया है. 

UPPSC PCS Mains Result 2026: कैसे चेक करें यूपीपीएससी पीसीएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट?

उम्मीदवार मुख्य परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
- यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
- Latest Result या Information सेक्शन खोलें.
- यहां आपको पीसीएस मेन्स एग्जाम के रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा.
- रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करें. पीडीएफ फाइल खोलें और सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर एंटर करें.
- चेक करें कि आपका रोल नंबर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की लिस्ट में है या नहीं.
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए इस पीडीएफ फाइल को सेव कर लें.

UPPSC PCS Mains Result 2026 का डायरेक्ट लिंक

यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा के तहत 947 पदों के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. इंटरव्यू के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध पदों की संख्या से ज्यादा है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन से पहले उम्मीदवारों का आगे भी मूल्यांकन किया जाएगा. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा.

UPPSC PCS Mains Result 2026: आगे क्या होगा?

जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर रिजल्ट पीडीएफ में मौजूद है, वे इंटरव्यू के चरण के लिए आगे बढ़ेंगे. यूपीपीएससी इंटरव्यू शेड्यूल की विस्तृत जानकारी आगे जारी करेगा जिसमें इंटरव्यू की तारीख के साथ दूसरे जरूरी निर्देश शामिल होंगे. उम्मीदवारों को नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहना चाहिए और अगले चरण के लिए अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए.

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