UPPSC PCS Answer Key 2025: यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की कब होगी जारी? uppsc.up.nic.in पर ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

UPPSC अगले सप्ताह तक कंबाइंड स्टेट/अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज (PCS) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर देगा. जानें कब से कर पाएंगे जवाबों पर ऑब्जेक्शन...

UPPSC PCS Answer Key 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) अगले सप्ताह तक कंबाइंड स्टेट/अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज (PCS) प्रीलिम्स परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर देगा. UPPSC परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को राज्य के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई थी और आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर पीडीएफ प्रारूप में अपलोड होने की संभावना है.

UPPSC PCS Answer Key 2025 ऑब्जेक्शन की आखिरी तारीख क्या है?

आयोग आमतौर पर परीक्षा के एक से दो हफ़्ते के भीतर आंसर की जारी कर देता है. एक बार आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र सेट (ए, बी, सी, या डी) के अनुसार यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जवाब को चेक कर सकते हैं. इससे उम्मीदवारों को उनके संभावित नंबरों का अनुमान लगाने और मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने की उनकी संभावनाओं का आकलन करने में मदद मिलेगा.

यूपीपीएससी उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियां दर्ज कराने का भी मौका मिलेगा. ये आपत्तियां वैध डॉक्यूमेंट्स के साथ आयोगी की घोषित निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए. सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद यूपीपीएससी फाइनल आंसर की जारी करेगा जिसके बाद प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा.

UPPSC PCS Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?

एक बार यूपीपीएससी पीसीएस लिंक एक्टिव होने के बाद आंसर की डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करें-

चरण 1: uppsc.up.nic.in पर जाएं.

चरण 2: होमपेज पर Answer Key टैब पर क्लिक करें.

चरण 3: PCS Prelims Exam 2025 लिंक का चयन करें.

चरण 4: संबंधित प्रश्न पत्र सेट के लिए उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करें.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 6.26 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से 2.65 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे. प्रयागराज में 67 केंद्रों पर 28,368 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों में से केवल 14,339 (50.54%) ही परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 14,029 (49.46%) उम्मीदवार अनुपस्थित रहे.

