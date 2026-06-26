UPPSC PCS Recruitment 2026: 500 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन की आखिरी तारीख, एग्जाम डेट और कौन कर सकता है अप्लाई

यूपीपीएससी ने पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं तो जानें कौन कर सकता है इन पदों के लिए आवेदन और कैसे होगा सिलेक्शन...

UPPSC ने जारी किया PCS 2026 का नोटिफिकेशन

500 पदों पर होंगी भर्तियां

25 जून से 27 जुलाई 2026 आवेदन कर सकेंगे उम्मीदवार

6 दिसंबर 2026 को होगी पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा

UPPSC PCS 2026: अगर आप प्रशासनिक सेवा में करियर बनाना चाहते हैं और सरकारी अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) आपके लिए शानदार मौका लेकर आया है. आयोग ने 25 जून 2026 को संयुक्त राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (PCS) परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के करीब 500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी (DSP), ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO), असिस्टेंट कमिश्नर, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित कई बड़े प्रशासनिक पद शामिल हैं. इच्छुक उम्मीदवार 25 जून से 27 जुलाई 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आयोग पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित करेगा.

यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. आयोग ने आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और दूसरे जरूरी नियम नोटिफिकेशन में साफ कर दिए हैं. केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों.

UPPSC PCS 2026: कितनी होनी चाहिए उम्र?

पीसीएस का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल होनी चाहिए. आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम पांच साल की छूट दी जाएगी. वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को 15 साल की छूट मिलेगी और वे 55 साल तक आवेदन कर सकेंगे. कुशल खिलाड़ियों को भी पांच साल की आयु छूट मिलेगी, जबकि पूर्व सैनिकों के लिए यूपी सरकार के मानदंडों के अनुसार छूट मिलेगी.

UPPSC PCS 2026: फॉर्म भरने के लिए कौन-सी डिग्री जरूरी?

यूपीपीसीएस के अधिकतर पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है. वहीं कुछ स्पेशल पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता मांगी गई है जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एलएलबी की डिग्री जरूरी है और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े पदों के लिए मेडिकल डिग्री जरूरी है. ग्रेजुएशन के आखिरी साल के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन मेन्स एग्जाम का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय उनके पास जरूरी डिग्री और मार्कशीट होनी जरूरी है.

UPPSC PCS 2026: क्या है आवेदन प्रक्रिया?

यूपीपीएससी पीसीएस 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना अनिवार्य है. इसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे. आवेदन के दौरान व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे. सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरने के बाद ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा.

UPPSC PCS 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के लिए 125 रुपये शुल्क देना होगा. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 65 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 25 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा.

UPPSC PCS 2026: कैसे होगा सिलेक्शन?

यूपीपीएससी पीसीएस 2026 की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. मुख्य परीक्षा डिस्क्रिप्टिव नेचर की होगी. जो उम्मीदवार मेन्स में सफल होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. फाइनल सिलेक्शन मेन्स एग्जाम और इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा.

UPPSC PCS 2026 नोटिफिकेशन चेक करने का डायरेक्ट लिंक

UPPSC PCS 2026 फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक

