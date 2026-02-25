UPPSC LT Grade Result 2026: यूपीपीएससी ने इन सब्जेक्ट के लिए जारी किया एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

UPPSC ने अंग्रेजी और जीव विज्ञान विषयों के लिए यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. नीचे बताए गए डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

UPPSC LT Grade Result 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने अंग्रेजी और जीव विज्ञान विषयों के लिए यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अपनी योग्यता स्थिति देख सकते हैं. रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया गया है जिसमें सिलेक्टेड उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक के पदों को भरना है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट की पीडीएफ चेक करें और आगे के चरणों के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखें.

यूपीपीएससी ने अंग्रेजी और जीवविज्ञान विषयों के लिए अलग-अलग रिजल्ट पीडीएफ फाइलें अपलोड की हैं. इन पीडीएफ फाइलों में उन उम्मीदवारों के रोल नंबर हैं जो अगले चरण के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं. आयोग ने इस चरण में पर्सनल स्कोरकार्ड जारी नहीं किए हैं. उम्मीदवारों को संबंधित विषय की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी होगी और सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर खोजना होगा. अगर रोल नंबर लिस्ट में दिखाई देता है तो उम्मीदवार अगले चरण के लिए अर्हता हासिल कर चुके हैं.

UPPSC LT Grade Result 2026: कैसे चेक और डाउनलोड करें अपना रिजल्ट?

उम्मीदवार अपना रिजल्ट देखने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप को फॉलो कर सकते हैं-

- UPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.

- होमपेज पर उपलब्ध Result सेक्शन पर क्लिक करें.

- LT Grade Teacher Result 2026– English/Biology के लिए लिंक ढूंढें.

- पीडीएफ फाइल खोलें और लिस्ट में अपना रोल नंबर खोजें.

- पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए इसे सेव कर लें.

यूपी एलटी ग्रेड अंग्रेजी रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अपडेट के लिए केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें. मेन्स एग्जाम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोई भी आगे की सूचना ऑनलाइन जारी की जाएगी.

UPPSC LT Grade Result 2026: आगे क्या होता है?

पास उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण में जाएंगे. यूपीपीएससी जल्द ही मेन्स एग्जाम या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारी जारी करेगा. फाइनल सिलेक्शन भर्ती नियमों के अनुसार सभी जरूरी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीखों और आगे के निर्देशों के बारे में अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट देखें.

