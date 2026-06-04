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UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026: UPPSC ने जारी किया GIC लेक्चरर प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड, uppsc.up.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

UPPSC ने जारी किया GIC लेक्चरर प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड, uppsc.up.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

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UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026: UPPSC ने जारी किया GIC लेक्चरर प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड, uppsc.up.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026: यूपीपीएससी ने जीआईसी लेक्चरर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट के इस लिंक पर क्लिक कर फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 04, 2026, 05:30 PM IST

UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026: UPPSC ने जारी किया GIC लेक्चरर प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड, uppsc.up.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

UPPSC ने जारी किया GIC Lecturer Admit Card 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab) 

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UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने जीआईसी लेक्चरर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर की प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. इस भर्ती प्रक्रिया की लिखित परीक्षाएं 14 जून से 17 जून 2026 तक आयोजित की जाएंगी. उम्मीदवार अपने वन-टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि के इस्तेमाल से लॉगइन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. 

UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार अपना  जीआईसी लेक्चरर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं. 
- होमपेज पर Candidate's Section  में जाएं.
- यहां GIC Lecturer Admit Card 2026 के एक्टिव लिंक को सिलेक्ट करें
- लॉगइन डिटेल्स में ओटीआर नंबर, एप्लीकेशन नंबर और सिक्योरिटी कैप्चा एंटर करके सबमिट करें. 
- सबमिट करने के बाद आपको अपना एडमिट कार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें. 

UPPSC GIC Lecturer Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

उम्मीदवारों को परीक्षा वाले दिन अपने एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी के साथ वैलिड फोटो आईडी कार्ड साथ लाना जरूरी है. वैलिड डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट शामिल हैं. इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म से मेल खाने वाली दो हालिया पासपोर्ट साइज की तस्वीर भी जरूरी है. उम्मीदवार एग्जाम में नीले या काले बालपॉइंट पेन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, स्मार्टवॉच और कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में प्रतिबंधित है. 

अगर एडमिट कार्ड में किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उम्मीदवार तुरंत आयोग से संपर्क कर सकते हैं. परीक्षा की तारीखों से पहले हेल्पलाइन नंबर +91-8765973668 और +91-8765973766 से संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा ईमेल online.uppsc@nic.in से भी सहायता हासिल की जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन समय से पहले एग्जाम सेंटर में पहुंचें जिससे परीक्षा अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक सुरक्षा जांच और बैठने की व्यवस्था पूरी की जा सके.

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