ब्रेकिंग न्यूज़

पटना में NEET छात्रा की मौत का मामला, पिछले 2-3 दिन से आयकर की छापेमारी चल रही थी, 9000 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे सीजे रॉय, IT रेड के दौरान डॉ. सीजे रॉय ने खुदकुशी की, डॉ. सीजे रॉय ने गोली मारकर खुदकुशी की, सुनेत्रा की शपथ से पवार परिवार में नाराजगी, अंतिम संस्कार के दो दिन बाद शपथ से नाराज

UPPCS से लेकर RO तक जारी हुआ यूपी की सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर, यहां जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

Aaj ka Mausam: आज दिल्ली में फिर से हो सकती है बारिश! जानिए यूपी-बिहार को लेकर क्या मौसम विभाग का नया अपडेट

Magh Purnima 2026: 1 या 2 फरवरी, कब है माघ पूर्णिमा? यहां जानें स्नान, दान और पूजा मुहूर्त

Surajkund Mela आज से शुरू, 16 दिन तक संस्कृति, शिल्प और स्वाद का होगा महासंगम, जानें एंट्री टिकट से रूट तक सब कुछ

Diabetes के हैं मरीज? एक्सपर्ट से जानें कब और कितनी बार Eye Checkup कराना है जरूरी

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के साथ होती हैं 'अलौकिक शक्तियां'! बस पहचानने की है देरी

एजुकेशन

UPPSC Calendar 2026: UPPCS से लेकर RO तक जारी हुआ यूपी की सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर, यहां जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

UPPSC Calendar 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2026 के लिए अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में पूरे साल होने वाली 36 अहम परीक्षाओं की तारीख निर्धारित की गई है. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 31, 2026, 10:17 AM IST

UPPSC Calendar 2026: UPPCS से लेकर RO तक जारी हुआ यूपी की सरकारी परीक्षाओं का कैलेंडर, यहां जानें किस दिन होगा कौन सा एग्जाम

UPPSC Calendar 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

UPPSC Calendar 2026: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2026 के लिए अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में पूरे साल होने वाली 36 अहम परीक्षाओं की तारीख निर्धारित की गई है. कैलेंडर के अनुसार समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO) मुख्य परीक्षा-2023 2 और 3 फरवरी को आयोजित की जाएगी. वहीं कंप्यूटर असिस्टेंट एग्जाम 2025 6 फरवरी को निर्धारित है, इसके बाद आर्किटेक्चर और प्लानिंग असिस्टेंट (मेन्स)-2024 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी.

कब होगी यूपी की सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा?

यूपीपीएससी 17 मार्च को स्टाफ नर्स यूनानी (प्रीलिम्स) 2025 और 22 मार्च को सहायक अभियोजन अधिकारी (प्रारंभिक) 2025 की परीक्षा आयोजित करेगा. पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 29 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगी. असिस्टेंट टीचर टीजीटी (कंप्यूटर) की प्रारंभिक परीक्षा 4 अप्रैल को, तकनीकी शिक्षा सेवा (प्रधानाचार्य) की परीक्षा 9 अप्रैल को और उसके बाद असिस्टेंट टीचर टीजीटी (कॉमर्स) की मुख्य परीक्षा और टीजीटी (संस्कृत) की मुख्य परीक्षा 22 और 23 अप्रैल को आयोजित की जाएगी.

गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में लेक्चरर पद की प्रारंभिक परीक्षा 3 मई को होगी, जबकि विज्ञान, गृह विज्ञान और कृषि/बागवानी विषयों में असिस्टेंट टीचर (टीजीटी) की परीक्षा 16 मई को होगी. इसके बाद 17 मई को टीजीटी (हिंदी, गणित और अंग्रेजी) की परीक्षा होगी. गवर्नमेंट कॉलेज में सहायक प्रोफेसर पद की प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को होगी.

कब होंगी लेक्चरर के पदों की भर्ती परीक्षा?

असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी (तीसरा चरण)-2023 की परीक्षा 7 जून को आयोजित की जाएगी. असिस्टेंट टीयर (टीजीटी) (जीव विज्ञान, कला और उर्दू) की परीक्षा 13 जून को निर्धारित है, जबकि टीजीटी (सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत) की परीक्षा 14 जून को होगी. स्टाफ नर्स यूनानी की मुख्य परीक्षा 17 जून को आयोजित की जाएगी और सहायक अभियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा 28 जून से शुरू होकर तीन दिनों तक चलेगी.

असिस्टेंट टाउन प्लानर (स्पेशल सिलेक्शन) की प्रारंभिक परीक्षा 7 जुलाई को निर्धारित है. सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी (मुख्य) की परीक्षा 14 जुलाई से शुरू होगी और 13 दिनों तक चलेगी. अगस्त के कार्यक्रम में 16 अगस्त को असिस्टेंट टीचर टीजीटी (कंप्यूटर) की मुख्य परीक्षा और उसके बाद 30 अगस्त को लेक्चरर (गवर्नमेंट इंटर कॉलेज) की मुख्य परीक्षा शामिल है.

कब होंगी लेक्चरर की मेन्स परीक्षाएं?

सितंबर 2026 में टेक्निकल एजुकेशन सर्विस (लेक्चरर और संबद्ध पद) की परीक्षा 6 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि रिसर्च असिस्टेंट (इंजीनियरिंग) की परीक्षा 8 सितंबर को निर्धारित है. विभिन्न विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर (मुख्य) की परीक्षाएं 15 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी. इनमें वनस्पति विज्ञान और चित्रकला (15 सितंबर), रसायन विज्ञान और शिक्षा (16 सितंबर), अंग्रेजी और गृह विज्ञान (17 सितंबर), हिंदी और गणित (18 सितंबर), समाजशास्त्र और रक्षा अध्ययन (22 सितंबर), प्राणी विज्ञान और दर्शनशास्त्र (23 सितंबर), अर्थशास्त्र और भूगोल (24 सितंबर), इतिहास और शारीरिक शिक्षा (25 सितंबर), भौतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान (28 सितंबर), संस्कृत, मनोविज्ञान और संगीत (गायन) (29 सितंबर), और वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान और फारसी (30 सितंबर) शामिल हैं. यूपीपीएससी ने असिस्टेंट टीचर, ट्रेन्ड ग्रेजुएट कैटेगरी एग्जाम-2025 के अंतर्गत एलटी ग्रेड की प्रीलिम्स परीक्षा संपन्न कर ली है.

इस लिंक पर क्लिक कर देखें UPPSC Calendar 2026

इस लिंक पर क्लिक कर देखें UPPSC Calendar 2026

