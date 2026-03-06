FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Police SI Exam City 2026: UPPRPB ने जारी किया पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

UPPRPB ने जारी किया पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

Cream Ghee: दूध की मलाई से बना घी खा रहे हैं आप? हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान! आयुर्वेद में छिपा है सच

Cream Ghee: दूध की मलाई से बना घी खा रहे हैं आप? हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान! आयुर्वेद में छिपा है सच

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई ने खाड़ी देशों के स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जानें कैसे पास होंगे स्टूडेंट्स

सीबीएसई ने खाड़ी देशों के स्टूडेंट्स के लिए कैंसिल की 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, जानें कैसे पास होंगे स्टूडेंट्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम

रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम

Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच 

Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UP Police SI Exam City 2026: UPPRPB ने जारी किया पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

UP Police SI Exam City 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने यूपी पुलिस एसआई परीक्षा 2026 की सिटी स्लिप जारी कर दी है. जानें कैसे कर पाएंगे चेक...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 06, 2026, 12:50 PM IST

UP Police SI Exam City 2026: UPPRPB ने जारी किया पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

UP Police SI Exam City 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UP Police SI Exam City 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने यूपी पुलिस एसआई परीक्षा 2026 की सिटी स्लिप जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उनके एग्जाम का सेंटर कहां होगा. बता दें सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) और समकक्ष पदों के लिए लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को दो दिनों में आयोजित की जाएगी.

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 4,543 खाली पदों को भरना है. इसके लिए 1,575,760 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करवाया था इसलिए इसे काफी कड़ी प्रतियोगिता माना जा रहा है. एडमिट कार्ड जारी करने से पहले बोर्ड सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करता है. यह स्लिप उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में जानकारी देती है जहां उनका एग्जाम सेंटर है. हालांकि इसे एडमिट कार्ड नहीं मानना चाहिए और एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का सटीक पता, रिपोर्टिंग टाइम और शिफ्ट डिटेल्स दिए गए होते हैं.

UP Police SI Exam City 2026: यूपी पुलिस एसआई सिटी इंटीमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

यूपीपीआरपीबी पोर्टल पर लिंक लाइव होने के बाद उम्मीदवार अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल www.uppbpb.gov.in पर जाएं.
2. होमपेज पर UP Police SI City Intimation Slip 2026 के लिंक पर ढूंढकर उसपर क्लिक करें.
3. आपको एक नए लॉगिन पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी जरूरी डिटेल्स भरें.
4. कैप्चा कोड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका यूपी पुलिस एसआई सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.
5. इसे चेक करें और अपने पास सेव करके रख लें.

UP Police SI Exam City 2026: लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा?

14 और 15 मार्च को लिखित परीक्षा के खत्म होने के बाद बोर्ड एक या दो हफ्ते के अंदर अपना प्रोविजनल  आंसर की जारी करेगा. इसके बाद उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलेगा. ऑब्जेक्शन की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा. पास होने वाले उम्मीदवारों को आगे के चरणों के लिए बुलाया जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट (PET) जैसे चरण शामिल होंगे.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें और लिंक एक्टिव होते ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच 
Showering After Eating: क्या खाना खाने के तुरंत बाद नहाना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सच
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
इस बैंक से अब नहीं निकाल सकेंगे ₹50,000 से ज्यादा, ATM की कैश लिमिट घटाई, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story' 
दोस्ती से प्यार में बदला रिश्ता, सानिया चंडोक से कैसे मिले थे अर्जुन तेंदुलकर, क्या है 'Love Story'
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
सचिन तेंदुलकर के बेटे-बहू में से डिग्रियों की रेस में कौन है आगे? जानें अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एजुकेशन का पूरा ब्यौरा
MORE
Advertisement
धर्म
Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
Rang Panchami 2026: कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
Horoscope 5 March: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Maas 2026: होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
सनातन धर्म में क्यों एक साथ की जाती है इन 5 देवी देवताओं की पूजा, जानिए इसका रहस्य और वजह
MORE
Advertisement