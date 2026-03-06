UP Police SI Exam City 2026: UPPRPB ने जारी किया पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

UP Police SI Exam City 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने यूपी पुलिस एसआई परीक्षा 2026 की सिटी स्लिप जारी कर दी है. जानें कैसे कर पाएंगे चेक...

UP Police SI Exam City 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीआरपीबी) ने यूपी पुलिस एसआई परीक्षा 2026 की सिटी स्लिप जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उनके एग्जाम का सेंटर कहां होगा. बता दें सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस) और समकक्ष पदों के लिए लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को दो दिनों में आयोजित की जाएगी.

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य कुल 4,543 खाली पदों को भरना है. इसके लिए 1,575,760 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करवाया था इसलिए इसे काफी कड़ी प्रतियोगिता माना जा रहा है. एडमिट कार्ड जारी करने से पहले बोर्ड सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करता है. यह स्लिप उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में जानकारी देती है जहां उनका एग्जाम सेंटर है. हालांकि इसे एडमिट कार्ड नहीं मानना चाहिए और एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का सटीक पता, रिपोर्टिंग टाइम और शिफ्ट डिटेल्स दिए गए होते हैं.

UP Police SI Exam City 2026: यूपी पुलिस एसआई सिटी इंटीमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें?

यूपीपीआरपीबी पोर्टल पर लिंक लाइव होने के बाद उम्मीदवार अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

1. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल www.uppbpb.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर UP Police SI City Intimation Slip 2026 के लिंक पर ढूंढकर उसपर क्लिक करें.

3. आपको एक नए लॉगिन पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी जरूरी डिटेल्स भरें.

4. कैप्चा कोड एंटर करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका यूपी पुलिस एसआई सिटी इंटीमेशन स्लिप 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5. इसे चेक करें और अपने पास सेव करके रख लें.

UP Police SI Exam City 2026: लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा?

14 और 15 मार्च को लिखित परीक्षा के खत्म होने के बाद बोर्ड एक या दो हफ्ते के अंदर अपना प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा. इसके बाद उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलेगा. ऑब्जेक्शन की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा. पास होने वाले उम्मीदवारों को आगे के चरणों के लिए बुलाया जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिसिएंशी टेस्ट (PET) जैसे चरण शामिल होंगे.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए नियमित रूप से यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें और लिंक एक्टिव होते ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

