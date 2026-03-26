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UPPRPB 2023 Result: यूपी पुलिस SI-ASI का रिजल्ट जारी, कुल 917 कैंडिडेट्स का हुआ सिलेक्शन, चेक करें लिस्ट में अपना नाम

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UPPRPB 2023 Result: यूपी पुलिस SI-ASI का रिजल्ट जारी, कुल 917 कैंडिडेट्स का हुआ सिलेक्शन, चेक करें लिस्ट में अपना नाम

UPPRPB ने सीधी भर्ती 2023 के तहत पुलिस सब-इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (क्लर्क) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) के पदों के लिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है....

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Jaya Pandey

Updated : Mar 26, 2026, 06:38 PM IST

UPPRPB 2023 Result: यूपी पुलिस SI-ASI का रिजल्ट जारी, कुल 917 कैंडिडेट्स का हुआ सिलेक्शन, चेक करें लिस्ट में अपना नाम

UPPRPB 2023 Result (Image: Official Website Screengrab)

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UPPRPB 2023 Result: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने सीधी भर्ती 2023 के तहत पुलिस सब-इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (क्लर्क) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) के पदों के लिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है. यह भर्ती कुल 921 पदों के लिए आयोजित की गई थी जिसके लिए कुल 917 उम्मीदवारों का चयन हुआ है जिसमें 178 महिला उम्मीदवार शामिल हैं. जो कैंडिडेट्स यूपी पुलिस की इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

UPPRPB 2023 Result: कैटिगरी वाइज सिलेक्शन

ईडब्ल्यूएस और सामान्य वर्ग: 242 उम्मीदवार
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): 464 उम्मीदवार
अनुसूचित जाति (एससी): 197 उम्मीदवार
अनुसूचित जनजाति (एसटी): 9 उम्मीदवार

उम्मीदवारों का चयन उत्तर प्रदेश सरकार की जारी योग्यता और आरक्षण नीतियों के आधार पर किया गया है. इस भर्ती में  पुलिस सब-इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (क्लर्क) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) जैसे पद शामिल हैं. 

UPPRPB 2023 Result देखने का डायरेक्ट लिंक

UPPRPB 2023 Result:  कटऑफ मार्क्स

चयनित उम्मीदवारों के लिए कटऑफ मार्क्स कैटिगरी और पद के मुताबिक अलग-अलग हैं. पुलिस सब-इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल) पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 316.26, ओबीसी  के लिए 299.57 और एससी  के लिए 225.04 हैं. ASI क्लर्क सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 334.61 और ASI (अकाउंट्स) का सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 318.61 कटऑफ है. सरकारी नीति के अनुसार महिला उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण लागू किया गया है. 

बोर्ड ने यह ध्यान दिया है कि रिजल्ट को तैयार करने और प्रकाशित करने में कोई गलती न रह जाए लेकिन फिर भी तकनीकी गड़बड़ियों के लिए वह उत्तरदायी नहीं है,  सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आने वाले आवेदनों पर अलग से विचार नहीं किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है.

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