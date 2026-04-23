UPMSP UP Board Class 12th Result 2026: यूपी बोर्ड ने जारी किया इंटरमीडिएट का रिजल्ट, जानें मार्कशीट डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

UPMSP UP Board 12th Class Result 2026 at upmsp.edu.in, upresults.nic.in and upmspresults.nic.in: यूपीएमएसपी ने 12वीं कक्षा यानी इंटरमीडिएट के नतीजे जारी कर दिए हैं, जानें ऑफिशियल वेबसाइट और डिजिलॉकर से कैसे चेक करें नतीजे...

UP Board UPMSP Class 12th Class Result 2026 Out at upmsp.edu.in: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स इस साल यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर और एसएमएस के माध्यम से भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं.

UP Board 12th Result 2026: यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर जाएं.

- UP Board Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर और दूसरे जरूरी डिटेल्स एंटर करके सबमिट करें.

- स्क्रीन पर दिखाई दे रही अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड करें.

UP Board 12th Result 2026: डिजिलॉकर से कैसे चेक करें यूपी बोर्ड का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स डिजीलॉकर से यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- डिजीलॉकर ऐप खोलें या results.digilocker.gov.in पर जाएं.

- अपने मोबाइल नंबर/आधार से जुड़े क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.

- Education या UP Board सेक्शन पर जाएं.

- Class 12 Result 2026 सिलेक्ट करें.

- अपना रोल नंबर और दूसरे जरूरी डिटेल्ट एंटर करें.

- आपकी मार्कशीट दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लें.

यूपी बोर्ड ने निर्धारित समयसीमा के अंदर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली. 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं, जिसके बाद 18 मार्च से 4 अप्रैल तक मूल्यांकन प्रक्रिया चली. कॉपियों की चेकिंग में 1.53 कर्मचारियों को तैनात किया गया था, जिसमें 83,800 परीक्षक शामिल थे. यूपीएमएसपी ने इस साल एक हाइब्रिड मार्क अपलोडिंग सिस्टम शुरू किया है जिसकी टेस्टिंग प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में की गई है. इस सिस्टम में पुराने कैलकुलेशन के तरीके के साथ डिजिटल अपलोड को जोड़ा गया है. इसका मकसद गड़बड़ियों को कम करना, वेरिफिकेशन को स्पीड अप करना और पारदर्शिता को बढ़ाना है.

इस साल यूपी बोर्ड के नतीजे पिछले साल की तुलना में थोड़ा पहले जारी किया है. साल 2025 में यूपी बोर्ड ने 25 अप्रैल को दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी किए थे. स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल है. कुछ दिनों के बाद, वे अपने स्कूलों से अपनी ओरिजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं.



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