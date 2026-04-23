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UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी, upmsp.edu.in पर यूं फटाफट चेक करें स्कोरकार्ड

UPMSP UP Board Class 10th Result 2026 at upresults.nic.in, upmsp.edu.in: यूपीएमएसपी ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं, उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं....

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Apr 23, 2026, 04:00 PM IST

UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2026: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी, upmsp.edu.in पर यूं फटाफट चेक करें स्कोरकार्ड

UP Board 10th 12th Result 2026

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UPMSP UP Board 10th, 12th Result 2026 Update: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. यूपी बोर्ड के निदेशक डॉ. महेंद्र देव और सचिव भगवती सिंह मे प्रयागराज स्थित मुख्यालय से दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए. इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुल 53,37,778 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिसमें से 27,61,696 स्टूडेंट्स ने हाईस्कूल और 25,76,082 स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी.

जो स्टूडेंट्स इस साल यूपी बोर्ड की 10वीं और बारहवीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर और एसएमएस के माध्यम से भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं. 

यूपी बोर्ड ने निर्धारित समयसीमा के अंदर मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी कर ली. 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं, जिसके बाद 18 मार्च से 4 अप्रैल तक मूल्यांकन प्रक्रिया चली. कॉपियों की चेकिंग में 1.53  कर्मचारियों को तैनात किया गया था, जिसमें 83,800 परीक्षक शामिल थे. यूपीएमएसपी ने इस साल एक हाइब्रिड मार्क अपलोडिंग सिस्टम शुरू किया है जिसकी टेस्टिंग प्रयागराज, मेरठ, बरेली, वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में की गई है. इस सिस्टम में पुराने कैलकुलेशन के तरीके के साथ डिजिटल अपलोड को जोड़ा गया है. इसका मकसद गड़बड़ियों को कम करना, वेरिफिकेशन को स्पीड अप करना और पारदर्शिता को बढ़ाना है. 

UP Board 10th 12th Result 2026: यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे चेक करें रिजल्ट?

स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर जाएं.
- UP Board Class 10 Result 2026 या UP Board Class 12 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर और दूसरे जरूरी डिटेल्स एंटर करके सबमिट करें.
- स्क्रीन पर दिखाई दे रही अपनी मार्कशीट चेक और डाउनलोड करें.

UP Board 10th 12th Result 2026: डिजिलॉकर से कैसे चेक करें यूपी बोर्ड का रिजल्ट?

स्टूडेंट्स डिजीलॉकर से यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- डिजीलॉकर ऐप खोलें या results.digilocker.gov.in पर जाएं.
- अपने मोबाइल नंबर/आधार से जुड़े क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉगइन करें.
- Education या UP Board सेक्शन पर जाएं.
- Class 10 या Class 12 Result 2026 सिलेक्ट करें. 
- अपना रोल नंबर और दूसरे जरूरी डिटेल्ट एंटर करें.
- आपकी मार्कशीट दिखाई देगी. इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लें. 

इस साल यूपी बोर्ड के नतीजे पिछले साल की तुलना में थोड़ा पहले जारी किया है. साल 2025 में यूपी बोर्ड ने 25 अप्रैल को दोनों कक्षाओं के नतीजे जारी किए थे. स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल है. कुछ दिनों के बाद, वे अपने स्कूलों से अपनी ओरिजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हैं. 

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