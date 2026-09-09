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62 साल तक की उम्र वाले भर सकते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म, 1,82,400 रुपये तक होगी सैलरी

UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026:UPESSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1,936 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानें कौन कर सकता है आवेदन और कैसे होगा सिलेक्शन... 

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Jaya Pandey

Updated : Sep 09, 2026, 05:31 PM IST

62 साल तक की उम्र वाले भर सकते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म, 1,82,400 रुपये तक होगी सैलरी

यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का शानदार मौका. (Image: AI)

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UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: अगर आप प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो यूपी में आपके लिए शानदार मौका है. उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विसेस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है.  राज्य भर में गैर-सरकारी सहायता प्राप्त सहशिक्षा महाविद्यालयों और महिला महाविद्यालयों में कुल 1,936 वैकेंसी जारी की गई है.

कमीशन ने उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) सिस्टम लागू कर दिया है. जो उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, उन्हें आवेदन करने से पहले OTR प्रक्रिया को पूरा करना होगा.

UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें-

  • आवेदन शुरू होने की तारीख- 8 सितंबर 2026
  • आवेदन करने की आखिरी तारीख-7 अक्टूबर 2026
  • करेक्शन विंडो बंद होने की तारीख- 11 अक्टूबर 2026
  • परीक्षा की तारीख- 19 नवंबर और 20 नवंबर 2026

UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: कौन कर सकता है आवेदन?

इस पद पर आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता मानदंडों को जरूर चेक कर लेना चाहिए. पात्र होने के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने NET, SLET, SET की परीक्षा पास की हो या उनके पास पीएचडी की डिग्री हो. इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 1 जुलाई 2026 तक न्यूनतम 21 साल से अधिकतम 62 साल के बीच होनी चाहिए. 

UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

UPESSC असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अनारक्षित कैटिगरी को 2000 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे. वहीं एससी, एसटी कैटिगरी के उम्मीदवारों के 1,500 रुपये आवेदन शुल्क देने होंगे. दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. आवेदकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन शुल्क का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट माध्यमों से किया जाना चाहिए. 

UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

यह भर्ती उत्तर प्रदेश का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आयोजित कर रहा है. चयनित उम्मीदवारों को पे-स्केल 10 के तहत वेतनमान 57,700 से 1,82,400 रुपये तक दिया जाएगा. 

UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: कैसे होगा उम्मीदवारों का सिलेक्शन?

UPESSC असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में कुल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 360 नंबरों के होंगा. इसमें 30 सवाल सामान्य ज्ञान और 90 सवाल विषय से संबंधित होंगे. हर सही जवाब के लिए तीन नंबर दिए जाएंगे जबकि हर गलत जवाब के लिए एक नंबर काट किया जाएगा. यह परीक्षा दो घंटे की होगी. लिखित परीक्षा के अलावा इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है.

यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन
यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक

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