यूपी में 15 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, जानें किन युवाओं के प्रवक्ता बनने का सपना होगा पूरा

यूपी में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ करते हुए UPESSC ने 15 हजार से ज्यादा पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं, जानें कब से इनके फॉर्म भरे जाने होंगे शुरू...

अगर आप लंबे समय से सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी है. उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) लेक्चरर भर्ती 2026 और सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए यूपी के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में भर्तियां की जानी है. योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे.

कब से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया?

इस भर्ती प्रक्रिया में 12,405 सहायक शिक्षक और 2,607 पीजीटी पद शामिल हैं. सहायक शिक्षक के 12,405 पदों में से 11,508 पद बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत असिस्टेंट टीचर (अर्बन) के लिए हैं, जबकि 897 पद सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक(संबद्ध प्राथमिक) के लिए है. 12,405 सहायक शिक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया 16 सितंबर 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार 15 अक्टूबर तक अपनी एप्लीकेशन फीस का भुगतान कर पाएंगे. वहीं, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने की सुविधा 19 अक्टूबर से दी जाएगी.

सहायक शिक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा 3 दिसंबर और 4 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है. 2,607 पीजीटी पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी. उम्मीदवार 17 अक्टूबर तक अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट कर पाएंगे जबकि करेक्शन विंडो 21 अक्टूबर से खुलेगा. पीजीटी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 और 16 दिसंबर के लिए निर्धारित है.

फॉर्म भरने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जरूरी

इन पदों पर आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके बाद ही उम्मीदवार अपना आवेदन सबमिट कर पाएंगे. आखिरी समय की टेक्निकल दिक्कतों से बचने के लिए उम्मीदवारों को सुझाव दिया जाता है कि वे समय सीमा से पहले अपना ओटीआर और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.

उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले ध्यानपूर्वक भर्ती विज्ञापन और निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए. उन्हें फॉर्म भरने से पहले यह जरूर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे संबंधित पद के लिए पात्रता और योग्यता को जरूर पूरी करते हों. नोटिफिकेशन की विस्तृत जानकारी, पात्रता मापदंड, आवेदन प्रक्रिया और भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है.