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UPHESC Assistant Professor 2026: UPESSC ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का सिटी स्लिप, upessc.up.gov.in पर ऐसे करें चेक

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UPHESC Assistant Professor 2026: UPESSC ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का सिटी स्लिप, upessc.up.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPESSC Assistant Professor 2026: UPESSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुकी है, upessc.up.gov.in पर इस लिंक से फटाफट करें चेक...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Apr 08, 2026, 04:02 PM IST

UPHESC Assistant Professor 2026: UPESSC ने जारी किया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का सिटी स्लिप, upessc.up.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPHESC Assistant Professor 2026 (सांकेतिक तस्वीर)

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UPESSC Assistant Professor 2026: उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने UPESSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे UPESSC आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर जाकर सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. यह सिटी इंटीमेशन स्लिप बेहद जरूरी है क्योंकि इससे परीक्षा के शहर के बारे में जानकारी मिलती है जिससे आप अपनी यात्रा की पहले से तैयारी कर सकते हैं. 

असिस्टेंट प्रोफेसर की यह परीक्षा 18 और 19 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. इसके लिए एडमिट कार्ड 15 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा. यह परीक्षा दोनों दिन दो शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:20 बजे से शाम 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इस भर्ती अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में 917 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करना है. 

UPESSC Assistant Professor 2026: कब होगी कौन सी परीक्षा?
City Slip

UPESSC Assistant Professor 2026: कैसे डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप?

उम्मीदवार अपना सिटी इंटीमेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.
2: होमपेज पर Assistant Professor City Intimation Slip 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
3: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड) एंटर करें.
4: अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए अपने डिटेल्स सबमिट करें. 
5: अपनी एग्जाम सिटी और दूसरे डिटेल्स को सावधानी से चेक करें.
6: भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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