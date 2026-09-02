UPTET 2026 रिजल्ट पर उठे सवालों के बाद एक्शन में आयोग, शिकायतों की जांच के लिए बनाई 5 सदस्यीय कमेटी, जानें आगे क्या होगा

उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 5 सदस्यों वाली एक कमिटी का गठन किया है जो यूपीटीईटी रिजल्ट से असंतुष्ट उम्मीदवारों के शिकायतों की जांच करेगी. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...

UPTET 2026 रिजल्ट पर थम नहीं रहीं उम्मीदवारों की शिकायतें

कुछ उम्मीदवार कमीशन के ऑफिस पहुंचकर तो कुछ रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल से रख रहे बात

UPESSC ने बनाई 5 सदस्यों वाली एक कमिटी

उम्मीदवारों से मिली सभी पहलुओं की जांच करेगी यह कमिटी

UPTET 2026 का रिजल्ट सवालों के घेरे में है और अब उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) इसे लेकर एक्शन में आ चुका है. कमीशन ने पांच सदस्यों की कमिटी का गठन किया है. यह कमिटी उत्तर प्रदेश टीचर एलिबिलटी टेस्ट (UPTET) 2026 के रिजल्ट से असंतुष्ट उम्मीदवारों के प्रस्तुत आवेदनों की जांच करेगी.

UPESSC ने यूपीटीईटी 2026 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट 26 अगस्त को जारी किया था. नतीजे जारी होने के बाद कुछ उम्मीदवारों ने अपने नतीजों को लेकर आयोग को शिकायतें भेजीं. कुछ उम्मीदवारों ने खुद कमीशन के ऑफिस पर पहुंचकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, वहीं कुछ ने रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल से भी अपनी बात रखी.

कमिटी करेगी शिकायतों की समीक्षा

ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, यह पांच सदस्यीय कमिटी उम्मीदवारों से मिली शिकायतों के सभी पहलुओं की जांच करेगी. शिकायतों की समीक्षा करने के बाद कमिटी अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी. इसके बाद इस रिपोर्ट के आधार पर कमीशन उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच करके उसका निपटारा करेगी.

जो उम्मीदवार अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं और कमीशन से संपर्क करना चाहते हैं, वे अपना आवेदन ईमेल के माध्यम से कमीशन को भेज सकते हैं. कमीशन का ऑफिशियल ईमेल आईटी uptesscprayagraj@gmail.com है. इसके अलावा उम्मीदवार कमीशन के ऑफिस में पहुंचकर या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी अपनी शिकायतें भेज सकते हैं.

कब हुआ था UPTET 2026 का एग्जाम और कितने उम्मीदवार हुए थे पास?

UPTET 2026 की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. प्राथमिक स्तर यानी पहली से पांचवीं कक्षा में पढ़ाने की पात्रता हासिल करने के लिए कुल 7,13,648 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, इनमें से 5,71,435 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास की थी.

वहीं, उच्च प्राथमिक स्तर यानी छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ाने की पात्रता पाने के लिए कुल 10,57,021 कैंडिडेट्स इस परीक्षा में बैठे थे. इनमें से 7,59,513 उम्मीदवारों ने यह परीक्षा पास की है.

इस परीक्षा में सामान्य उम्मीदवारों के अलावा 1,46,394 सेवारत शिक्षक भी शामिल हुए थे. प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 1,22,405 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से 93,387 शिक्षकों ने यह परीक्षा पास की है. वहीं, उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 1,46,394 शिक्षक शामिल हुए थे, इनमें से 1,13,384 शिक्षकों ने यह परीक्षा पास की है.