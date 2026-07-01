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UP TGT Result 2026 आया, अब आगे क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जॉइनिंग तक जानें पूरा प्रोसेस

UP TGT Result 2026: UPESSC ने यूपी टीजीटी की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. जानें अगर आपका भी मेरिट लिस्ट में है नाम तो कब से शुरू होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 01, 2026, 09:57 AM IST

UP TGT Result 2026 आया, अब आगे क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जॉइनिंग तक जानें पूरा प्रोसेस

UP TGT Result 2026 जारी होने के बाद अब आगे क्या होगा? (Image: Official Website Screengrab)

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TRENDING NOW

  • यूपी टीजीटी का रिजल्ट जारी
  • upessc.up.gov.in पर चेक कर पाएंगे नतीजे
  • मेरिट लिस्ट में नाम है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो जाएं तैयार
  • 3 और 4 जुलाई को हुआ था एग्जाम

UP TGT Result 2026: उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन (UPESSC) ने यूपी टीजीटी यानी उत्तर प्रदेश ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर मेरिट लिस्ट में  मौजूद है, वे इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए क्वॉलिफाइड हैं. 

UP TGT Result 2026: कैसे चेक करें यूपी टीजीटी 2026 का रिजल्ट?

उम्मीदवार यूपी टीजीटी का रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर UP TGT Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- यूपी टीजीटी का रिजल्ट पीडीएफ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुलेगा.
- Ctrl + F फंक्शन का इस्तेमाल करके इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजें.
- अपना रिजल्ट और सिलेक्शन स्टेटस चेक करें. 
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए इस पीडीएफ को अपने पास सुरक्षित रख लें.

यूपी टीजीटी का रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक

UP TGT Result 2026: कब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन?

उत्तर प्रदेश के सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने के लिए यूपी टीजीटी 2026 का एग्जाम 3 और 4 जुलाई को राज्यभर के परीक्षा केंद्रों में आयोजित करवाया गया था. यूपी टीजीटी का कॉल लेटर 1 जुलाई से उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू होगी. उम्मीदवारों के विषयों के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलग-अलग दिनों में आयोजित किया जाएगा. ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक, संस्कृत विषय के लिए 9 जुलाई, मैथमेटिक्स के लिए 10 जुलाई, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, उर्दू, होम साइंस और कॉमर्स के लिए 13 जुलाई, हिंदी के लिए 14 जुलाई, बायोलॉजी और साइंस के लिए 15 जुलाई, इंग्लिश के लिए 16 जुलाई और सोशल साइंस-आर्ट्स के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 17 जुलाई को आयोजित की जाएगी. 

यह भी पढ़ें- हीटवेव से जूझ रहे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? जानें सिर्फ एक देश में 3,530KM बहने वाली इस नदी की कहानी

आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार ने बताया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के एजुकेशनल क्वॉलिफिकेश, रिजर्वेशन और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करने के लिए गाइडलाइंस और लिंक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध कराई जाएगी. इसके बाद उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख और समय पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ 23, Alanganj, Prayagraj पते पर उपलब्ध रहना होगा. जो उम्मीदवार निर्धारित समय पर मौजूद नहीं होगा, उनकी उम्मीदवारी पर आगे विचार नहीं किया जाएगा. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहने की सलाह दी जाती है.

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