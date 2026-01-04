FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

यूपी के छात्रों को मिल रहा फ्री टैबलेट, जानिए किस योजना के तहत मिलेगा फायदा, जानें आवेदन की पूरी डिटेल

UP Digishakti Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के छात्रों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है। सरकार चाहती है कि छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकें.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 04, 2026, 06:17 PM IST

यूपी के छात्रों को मिल रहा फ्री टैबलेट, जानिए किस योजना के तहत मिलेगा फायदा, जानें आवेदन की पूरी डिटेल

UP Digishakti Scheme

UP Digishakti Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार छात्रों को पढ़ाई के साथ तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठा रही है. आज के समय में डिजिटल जानकारी और ऑनलाइन पढ़ाई बेहद जरूरी हो गई है. इसी जरूरत को समझते हुए राज्य सरकार ने छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना शुरू की है. इस योजना का मकसद यह है कि छात्र ऑनलाइन क्लास, डिजिटल स्टडी मटीरियल और नई स्किल्स आसानी से सीख सकें. यूपी में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को इस योजना से सीधा फायदा मिल रहा है. 

छात्रों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना डिजीशक्ति योजना के नाम से जानी जाती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के छात्रों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है. सरकार चाहती है कि छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें, बल्कि तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपने भविष्य को बेहतर बना सकें. डिजीशक्ति योजना के तहत प्रदेश के मान्यता प्राप्त कॉलेजों और संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाता है. इसमें तकनीकी संस्थान, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, विश्वविद्यालय और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े कोर्स में पढ़ने वाले छात्र शामिल हैं. सरकार का लक्ष्य करीब 68 लाख से ज्यादा छात्रों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का है. 

रोजगार के नए अवसर भी खुल सकते हैं

इस योजना से छात्रों को कई तरह के फायदे मिलते हैं. टैबलेट या स्मार्टफोन के जरिए छात्र ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजिटल नोट्स की मदद से पढ़ाई को आसान बना सकते हैं. इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नई डिजिटल स्किल सीखने में भी यह डिवाइस काफी मददगार साबित हो रही है. इससे आगे चलकर रोजगार के नए अवसर भी खुल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: UP School News: यूपी में स्कूल कब खुलेंगे? कड़ाके की ठंड को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला

आधुनिक तकनीक से जोड़ने की एक अहम पहल

आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो डिजीशक्ति योजना में छात्रों को खुद से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती. पूरी प्रक्रिया संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय के जरिए होती है. संस्थान पात्र छात्रों का डेटा डिजीशक्ति पोर्टल पर अपलोड करते हैं. डेटा सही पाए जाने के बाद छात्रों को digishakti.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी करनी होती है, जिसमें आधार कार्ड जरूरी होता है. अगर किसी छात्र के रिकॉर्ड में गलती होती है तो वह अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क कर सुधार करा सकता है. टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने से जुड़ी जानकारी छात्रों को एसएमएस के जरिए मिलती रहती है. कुल मिलाकर, डिजीशक्ति योजना यूपी के छात्रों को डिजिटल शिक्षा और आधुनिक तकनीक से जोड़ने की एक अहम पहल है. 

