UP Special TET 2026 के लिए 5 सितंबर से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें फीस से लेकर एग्जाम पैटर्न तक की डिटेल्स

UP Special TET 2026: यूपी स्पेशल टीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. उत्तर प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की परीक्षा पास करने का यह सुनहरा मौका है, जानें डिटेल्स...

UP Special TET 2026: उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (UPESSC), प्रयागराज ने यूपी स्पेशल टीईटी 2026 का नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के साथ एग्जाम अथॉरिटी ने एग्जाम शेड्यूल की विस्तृत जानकारी भी जारी कर दी है. इसमें रजिस्ट्रेशन की तारीख, परीक्षा की तारीख और दूसरे जरूरी डिटेल्स शामिल हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके लिए UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

UP Special TET 2026: कब से शुरू होंगे आवेदन?

यूपी स्पेशल टीईटी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर से शुरू होगा और आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 अक्टूबर 2026 है. एक बार एप्लीकेशन विंडो बंद होने के बाद उम्मीदवार 8 अक्टूबर से करेक्शन विंडो के जरिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. यूपी स्पेशल टीचर्स एलिजिबिलटी टेस्ट 2026 का आयोजन 3 नवंबर को ऑफलाइन OMR फॉर्मेट में होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सेवारत शिक्षकों के लिए अपनी नौकरी सुरक्षित रखने के लिए 31 अगस्त 2028 तक यूपी स्पेशल टीआईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है. स्पेशल टीईटी एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो सरकारी और सरकारी सहायता मिले हुए स्कूलों में प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर शिक्षकों के पदों के लिए आयोजित किया जाता है. यूपी स्पेशल टीईटी के 3 नवंबर को होने वाले एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 1 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे.

UP Special TET 2026: कितना लगेगा आवेदन शुल्क?

यूपी स्पेशल टीईटी एग्जाम के लिए अलग-अलग कैटिगरी के लिए आवेदन शुल्क अलग-अलग निर्धारित है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल के एग्जाम के लिए यह 1 हजार रुपये निर्धारित है. एसटी और एसटी कैटिगरी के लिए यह 500 रुपये और दिव्यांग कैटिगरी में आने वाले उम्मीदवारों के लिए यह 300 रुपये निर्धारित है.

UP Special TET 2026: यूपी स्पेशल टीईटी का एग्जाम पैटर्न?

यूपी स्पेशल टीईटी 2026 परीक्षा के प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के लिए यह परीक्षा ढाई घंटे की होगी. दोनों पेपर में 150 सवाल पूछे जाएंगे जो 150 नंबरों के होंगे. पहले पेपर में बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी /उर्दू/संस्कृत, गणित और पर्यावरण अध्ययन से सवाल पूछे जाएंगे. दूसरे पेपर में बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत और सब्जेक्ट (गणित और सामाजिक अध्ययन) से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है.

यहां क्लिक कर पढ़ें यूपी स्पेशल टीईटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन