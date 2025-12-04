FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पुतिन कल राष्ट्रपति भवन में डिनर करेंगे, डिनर में PM मोदी, अमित शाह भी शामिल होंगे | भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक, बैठक में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा जारी, CDS अनिल चौहान भी मौजूद

एजुकेशन

एजुकेशन

UP SI Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस दारोगा की भर्ती परीक्षा? UPPRPB ने बता दी तारीख

UPPRPB ने इंस्पेक्टर पुरुष, एसआई महिला और प्लाटून कमांडर के पदों के लिए सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का तारीखों का ऐलान कर दिया है. जानें कब होगी लिखित परीक्षा...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 04, 2025, 04:51 PM IST

UP SI Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस दारोगा की भर्ती परीक्षा? UPPRPB ने बता दी तारीख

UP SI Exam Date 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

UP SI Exam Date 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने इंस्पेक्टर पुरुष, एसआई महिला और प्लाटून कमांडर के पदों के लिए सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का तारीखों का ऐलान कर दिया है. एसआई की परीक्षा 14 और 15 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने यूपी पुलिस एसआई परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर एग्जाम प्रोग्राम का पीडीएफ चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

UP SI Exam Date 2025: कैसे डाउनलोड करें?

-आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
-यूपी पुलिस UP Police SI exam schedule 2025 के पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.
- अब आपका शेड्यूल पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोज हो जाएगा.
-यूपी पुलिस एसआई डेट शीट 2025 के पीडीएफ को सेव करें और इसकी एक हार्ड कॉपी ले लें.

UPPRPB SI पुलिस एडमिट कार्ड परीक्षा से तीन-चार दिन पहले जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आधिकारिक पोर्टल uppbpb.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. 

UP SI Exam Date 2025: पेपर पैटर्न

यूपीपीआरपीबी एसआई परीक्षा में 400 अंकों के 160 प्रश्न होंगे. इस परीक्षा में सामान्य हिंदी, मूल विधि/संविधान/सामान्य ज्ञान, मात्रात्मक योग्यता परीक्षा, मानसिक योग्यता परीक्षा/बुद्धि परीक्षा/तर्क परीक्षा से 40-40 प्रश्न होंगे. चारों खंड 100 अंकों के होंगे. उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक हासिल करने होंगे.

UP SI Exam Date 2025: शारीरिक परीक्षण

पुरुष- पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी.
महिला- महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी.

यह भर्ती अभियान कुल 4,543 सब-इंस्पेक्टर पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. यूपी पुलिस एसआई परीक्षा 2025 के डिटेल्स के लिए कृपया आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

