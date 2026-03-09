FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UP Scholarship Status 2026: आपका स्कॉलरशिप फॉर्म सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट? इस डायरेक्ट लिंक से करें पता

UP Scholarship Status 2026: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग 18 मार्च तक 2025-26 सेशन के लिए दूसरे चरण की स्कॉलरशिप जारी कर सकता है. इससे पहले जानें एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का तरीका...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Mar 09, 2026, 02:21 PM IST

UP Scholarship Status 2026: आपका स्कॉलरशिप फॉर्म सिलेक्ट हुआ या रिजेक्ट? इस डायरेक्ट लिंक से करें पता

UP Scholarship Status 2026 (Image: AI Generated)

UP Scholarship Status 2026: उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग 18 मार्च तक 2025-26 सेशन के लिए दूसरे चरण की स्कॉलरशिप जारी कर सकता है. स्कॉलरशिप की राशि  प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक दोनों स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ट्रांसफर की जाएगी. इस स्कीम के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स लंबे समय से पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं. अब वे अपने एप्लीकेशन की स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. 

UP Scholarship Status 2026: किस वेबसाइट से चेक करें एप्लीकेशन का ऑनलाइन स्टेटस?

स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in के माध्यम से अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं. पोर्टल पर एक अलग लॉगिन सेक्शन है जहां स्टूडेंट्स यह चेक कर सकते हैं कि उनका एप्लीकेशन वेरिफाई हुआ है, सिलेक्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है.

UP Scholarship Status 2026: कैसे चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना यूपी स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं-
1: ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाएं.
2: होमपेज पर Status विकल्प पर क्लिक करें.
3: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 चुनें.
4: अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करें.
5: अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए Search पर क्लिक करें.
6: भविष्य में इस्तेमाल के लिए आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं. 

UP Scholarship Status 2026 एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का डायरेक्ट लिंक

UP Scholarship Status 2026: स्टेटस का मतलब क्या है?

स्टेटस चेक करने से स्टूडेंट को केवल अपने एप्लीकेशन पर अपडेट देखने की सुविधा मिलती है. इस ऑप्शन से एप्लीकेशन फॉर्म में कोई बदलाव या सुधार नहीं किया जा सकता. अगर स्टेटस Pending Verification दिखाता है कि आपका फॉर्म अभी भी अधिकारियों के समक्ष समीक्षाधीन है. अधिकारी स्टूडेंट के दिए गए डिटेल्स और डॉक्यूमेंट को वेरिफाई कर रहे हैं. ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने तक इंतजार करना होगा. 

अगर स्टेटस Approved या Disbursed दिखाता है तो इसका मतलब है कि स्कॉलरशिप के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है और स्कॉलरशिप की राशि या तो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में जमा कर दी गई है या निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के तहत जल्द ही ट्रांसफर कर दी जाएगी. वहीं अगर एप्लीकेशन स्टेटस Rejected दिखाता है तो इसका मतलब है कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है. ऐसा आमतौर पर आवेदन में गलतियों के कारण या वेरिफिकेशन के दौरान अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के अमान्य पाए जाने के कारण होता है. 

यह स्कॉलशिप उत्तर प्रदेश सरकार से सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यक समुदायों के स्टूडेंट्स की आर्थिक मदद के लिए की जाती है. हर साल हजारों स्टूडेंट्स ऑफिशियल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं. यह आर्थिक सहायत उनके शैक्षणिक खर्चों के एक हिस्से को कवर करके उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद करती है.

