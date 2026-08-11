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UP Scholarship 2026-27: 9वीं-12वीं में पढ़ते हैं तो जरूर करें अप्लाई, बैंक अकाउंट को लेकर ये नियम जानना जरूरी

UP Scholarship 2026-27: अगर उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो आप उत्तर प्रदेश सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं, जानें डिटेल्स...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 11, 2026, 01:09 PM IST

UP Scholarship 2026-27: 9वीं-12वीं में पढ़ते हैं तो जरूर करें अप्लाई, बैंक अकाउंट को लेकर ये नियम जानना जरूरी

UP Scholarship 2026-27 के लिए आज से शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन. (Image: AI)

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  • यूपी स्कॉलरशिप 2026-27 के लिए 11 अगस्त से शुरू हुआ एप्लीकेशन
  • उत्तर प्रदेश सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने शुरू की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
  • सामान्य से लेकर अल्पसंख्यक कैटिगरी के स्टूडेंट्स तक कर सकते हैं आवेदन
  • स्टूडेंट्स के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी की स्कॉलरशिप की राशि

UP Scholarship 2026-27: अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट है तो आप योगी सरकार से स्कॉलरशिप पा सकते हैं. उत्तर प्रदेश सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने यूपी स्कॉलरशिप 2026-27  के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह स्कॉलरशिप स्कीम उन स्टूडेंट्स के लिए है, जो 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं.

इसके अलावा ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और पोस्टग्रेजुएट कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के पास भी स्कॉलरशिप पाने का मौका है, लेकिन उन्हें इसके लिए बाद में विभाग की बताई गई समयसीमा के दौरान आवेदन करना होगा. स्कूली स्टूडेंट्स के लिए विभाग ने आज यानी 11 अगस्त 2026 से एप्लीकेशन विंडो खोल दिया है. जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल scholarship.up.gov.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

UP Scholarship 2026-27: कैसे कर सकेंगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई?

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए स्टूडेंट्स को सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या साइन इन करना होगा. इस स्कीम का मकसद सामान्य, अनुसूचत जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के योग्य स्टूडेंट्स की आर्थिक मदद करना है. इस स्कॉलरशिप स्कीम में 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स जो पहले से स्कॉलरशिप पा रहे हैं, उन्हें रिन्यूअल कराना होगा. जबकि 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को नया आवेदन करना होगा.

नए और रिन्यूअल वाले एप्लीकेशन के लिए आवेदन करने की शुरुआत तो आज से ही हो रही है, लेकिन दोनों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अलग-अलग है. जहां 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन का रिन्यूअल 25 अगस्त तक करा सकते हैं. वहीं, 9वीं और 11वीं के वो स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप के लिए नया आवेदन करेंगे, उन्हें 21 सितंबर की समयसीमा तक ऐसा करना होगा. जो स्टूडेंट्स पहली बार इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं, वे ध्यान रखें कि उन्हें समयसीमा खत्म होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और डॉक्यूमेंट सबमिट करने से जुड़े अपने स्कूल के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

UP Scholarship 2026-27: स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन के बाद क्या होगा? 

एक बार स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद स्कूल इन आवेदनों को वेरिफाई करेंगे और फिर जो आवेदन सही पाए जाएंगे, उन्हें आगे भेजा जाएगा. जिला स्कूल निरीक्षक स्टूडेंट्स के डिटेल्स को वेरिफाई करेंगे. वहीं, नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर स्टूडेंट्स के सबमिट किए गए डेटा की तकनीकी चीजों को चेक करेंगे. इसके बाद जिला कमिटी फिर वेरिफाइड लिस्ट को फाइनल करेगी.

स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन से पहले ही स्कॉलरशिप की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जिसमें स्कूलों को ऑफिशियल पोर्टल पर 22 जुलाई से 5 अगस्त तक अपना मास्टर डेटा तैयार करना था. इसके बाद जिला स्कूल निरीक्षक का वेरिफिकेशन 23 जुलाई से 9 अगस्त के बीच निर्धारित था. विभाग के मुताबिक, स्टूडेंट्स के आवेदन करने से पहले यह संस्थागत प्रक्रियाएं जरूरी हैं.

UP Scholarship 2026-27: कब आएगा स्कॉलरशिप का पैसा? 

स्कॉलरशिप का अमाउंट सीधे स्टूडेंट्स के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा. ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक, रिन्यूअल कराने वाले स्टूडेंट्स का पेमेंट 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 के बीच उनके बैंक अकाउंट में आ सकता है. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने नया आवेदन किया है, वो 25 जनवरी से 31 जनवरी 2027 तक अपने स्कॉलरशिप की धनराशि पा सकते हैं. 

यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम दशमोत्तर कैटिगरी के अंतर्गत ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन, डिप्लोमा और आईटीआई कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को भी कवर करता है. नए दशमोत्तर के आवेदन की शुरुआत 15 सितंबर से होगी और उम्मीदवार 31 अक्टूबर 2026 तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. वहीं, जो स्टूडेंट्स अपना स्कॉलरशिप रिन्यू करना चाहते हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट्स की हार्डकॉपी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच सबमिट कर पाएंगे. 

UP Scholarship 2026-27: स्टूडेंट्स को किन बातों का रखना होगा ध्यान? 

ध्यान रहे स्टूडेंट जिस बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप की धनराशि पाना चाहता है, वह अकाउंट स्टूडेंट के अपने नाम पर खुला होना चाहिए. इसके अलावा यह आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि स्कॉलरशिप की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करने की सलाह दी जाती है.  
 

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