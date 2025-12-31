UP Police Vacancy 2025: UPPRPB ने 32,679 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, जानें डिटेल्स

एजुकेशन
उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी UPPRPB ने कांस्टेबल, सिविल पुलिस और कई और पदों पर सीधी भर्ती के लिए कुल 32,679 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जानें डिटेल्स...
UP Police Vacancy 2025: अगर आप यूपी में पुलिस विभाग में नौकरी पाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी UPPRPB ने कांस्टेबल, सिविल पुलिस और कई और पदों पर सीधी भर्ती के लिए कुल 32,679 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन के इच्छुक हैं, वे 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
ध्यान रहे कि आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को UPPRPB के ओटीआर सिस्टम में एक बार रजिस्ट्रेशन करके ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना जरूरी है. वहीं डोएक ओ लेवल कोर्स या एनसीसी बी सर्टिफिकेट या प्रादेशिक सेना में दो साल की सर्विस का अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी. इन पदों पर आवेदन करने के लिए पुरुष उम्मीदवारों की उम्र 18 से 22 साल और महिला उम्मीदवारों की उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए. वहीं आरक्षित वर्ग को आयुसीमा में छूट दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: यूपीपीबीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
2: अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
3: अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर जैसे डिटेल्स भरें.
4: अब सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, साइन और सर्टिफिकेट की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें.
5: एप्लीकेशन फीस का भुगतान करके फॉर्म सबमिट करें.
6: भविष्य में इस्तेमाल के लिए जमा किए गए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट लें.
UP Police Vacancy 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन
