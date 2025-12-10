FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में खुले में कूड़ा जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई, लगेगा 5 हज़ार का जुर्माना | अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार- राहुल के कहने से न संसद चलेगी, न ही वो मेरा भाषण तय करेंगे, मैं किसी उकसावे में नहीं आने वाला | अमित शाह के जवाब के बीच में बोले राहुल- गृह मंत्री को चैलेंज देता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें

गूगल ने भारत में लॉन्च किया AI प्लस प्लान, मात्र ₹199 में मिलेंगे Gemini 3 Pro, 200 GB स्टोरेज समेत ये फीचर्स

दुनिया में 1 अरब से ज्यादा महिलाओं ने झेली यौन हिंसा, भारत में 23% वुमेन्स Intimate Partner Violence की शिकार, रिपोर्ट

UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का रिजल्ट, uppbpb.gov.in पर ऐसे करें चेक

एजुकेशन

UP Police SI, ASI Result 2025: UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस एसआई और एएसआई का रिजल्ट, uppbpb.gov.in पर ऐसे करें चेक

UP Police Result 2025: यूपीपीआरपीबी ने एसआई और एएसआई भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 10, 2025, 04:31 PM IST

UP Police SI, ASI Result 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRPB ने सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (लेखा) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. 2 नवंबर 2025 को लिखित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके देख सकते हैं कि वे चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए सफल हुए या नहीं.

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश पुलिस बल में कुल 921 पदों को भरना है जो इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है.

UP Police SI ASI Score Card 2025 कैसे डाउनलोड करें?

अगर आपने परीक्षा दी है तो इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

1. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
2. होमपेज पर UP Police SI ASI Result 2025 या इसी तरह की नोटिफिकेशन से संबंधित लिंक खोजें.
3. आप लॉगइन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि ध्यानपूर्वक दर्ज करें.
4. विवरण दर्ज करने के बाद 'सबमिट' पर क्लिक करें. आपका यूपी पुलिस एसआई एएसआई स्कोरकार्ड 2025 स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा.
5. स्कोरकार्ड को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना और अपने रिकॉर्ड और भर्ती प्रक्रिया के भविष्य के चरणों के लिए इसका प्रिंटआउट लेना अहम है.

UP Police SI ASI Score Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

UP Police Result 2025 के बाद अब आगे क्या?

लिखित परीक्षा पास करना तो बस पहली बाधा है. उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई (एएसआई) भर्ती के लिए बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है ताकि केवल योग्य उम्मीदवारों का ही चयन हो सके. बाद के चरणों में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) को पास करना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. 

कंप्यूटर टाइपिंग/स्टेनोग्राफी टेस्ट : यह पद की आवश्यकताओं के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग गति के लिए एक योग्यता परीक्षा है.

मेडिकल टेस्ट : सेवा के लिए उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु फाइनल मेडिकल टेस्ट होगा.

राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार लिखित परीक्षा और उसके बाद की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

