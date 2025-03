यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर नीचे बताए गए डायरेक्ट लिंक से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

UP Police Result 2025

UP Police Result 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आज यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. अब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस सीधी भर्ती 2023 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर उपलब्ध है. जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा को कई चरणों में विभाजित किया गया था. पहले चरण में उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा देनी थी. उसके बाद PMT या PET जैसे शारीरिक परीक्षण, दस्तावेज़ सत्यापन और मेडिकल टेस्ट से गुजरना था.

UP Police Result 2025 कैसे करें चेक

उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

चरण 1. UP PRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

चरण 2. 'UP Police Constable Result 2025' या 'UP Police Constable Scorecard 2025' के लिंक पर क्लिक करें.

चरण 3. पूछी गई जगह पर में अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.

चरण 4. 'View Result' बटन पर क्लिक करें.

चरण 5. आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा.

चरण 6. भविष्य के संदर्भ के लिए अपना रिजल्ट डाउनलोड करके उसे अपने पास सहेजकर रख लें.

उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक करके भी फटाफट अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 60,244 पदों को भरना है. यह भर्ती अभियान में उत्तर प्रदेश के 67 जिले शामिल थे जिसमें पांच दिनों में दस शिफ्टों में 1,174 केंद्रों को कवर किया गया था. इस परीक्षा में 48,17,315 उम्मीदवार शामिल हुए थे जिनमें से 6,30,481 उम्मीदवार दूसरे राज्यों से थे.

