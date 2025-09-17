UP Police Exam Date 2025: कब होगी यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा? UPPBPB ने बताई एग्जाम की तारीख

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है, जानें किस दिन होगी परीक्षा और कब से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड...

UP Police Exam Date 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस भर्ती 2025 के लिए ऑफिशियल तौर पर परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस भर्ती में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए, सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), सहायक सब इंस्पेक्टर (क्लर्क) और सहायक सब इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) जैसे प्रमुख पद शामिल हैं. बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर इससे जुड़ा नोटिस जारी किया है जिससे इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों को काफी स्पष्टता मिल गई है.

UP Police Exam Date 2025: कब होगा यूपी पुलिस का एग्जाम?

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार परीक्षाएं पूरे राज्य में प्रत्येक दिन एक ही पाली में ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी. 1 नवंबर 2025 को कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए (सीधी भर्ती 2023) की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी. वहीं 2 नवंबर 2025: सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (अकाउंट्स) की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. कैंडिडेट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीखों के मुताबिक अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर लें.





UP Police Exam Date 2025: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

रिपोर्ट्स के मुताबिक परीक्षा केंद्रों का जिला विवरण परीक्षा के सात दिन पहले जारी किया जाएगा. वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से तीन दिन पहले ऑफिशियल यूपीपीबीपीबी पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके, वैलिड आईडी कार्ड के साथ परीक्षा केंद्रों पर ले जाना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल uppbpb.gov.in पर नजर बनाकर रखें.

