UP Police Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRPB ने सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश में उम्मीदवारों को कांस्टेबल और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 3 साल की छूट दी है. जानें डिटेल्स...

अगर आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद अहम खबर है. दरअसल उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRPB ने सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश में उम्मीदवारों को कांस्टेबल और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 3 साल की छूट दी है. बोर्ड का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अधिक संख्या में योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनें.

UP Police Constable Recruitment 2025: कितनी पढ़ी आयु सीमा?

ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 22 साल से 25 साल कर दी गई है, वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं की आयु सीमा 25 साल से बढ़ाकर 28 साल कर दी गई है. एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है. जबकि इन कैटिगरी की महिलाओं की आयु सीमा 30 से बढ़ाकर 33 साल कर दी गई है.





UPPRPB ने राज्य भर में 32,679 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यूपी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को काफी सम्मानजनक माना जाता है और यह भारत के सबसे बड़े राज्य में एक स्थिर करियर का मौका देती है.

UP Police Constable Recruitment 2025: पात्रता मानदंड

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि वह जरूरी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) या समकक्ष परीक्षा पास करना जरूरी है. यह शैक्षणिक योग्यता सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है और जो उम्मीदवार इस शर्त को पूरा नहीं करते, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

आयु और शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए राष्ट्रीयता संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना होगा. इसके लिए सिर्फ वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो भारतीय नागरिक हों या तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आकर बस गए थे, वे भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, केन्या, युगांडा और तंजानिया जैसे देशों से स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान राष्ट्रीयता का वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.

