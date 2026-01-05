FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Police Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

अब यही जिंदगी है… दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया

अब यही जिंदगी है… दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर उमर खालिद की पहली प्रतिक्रिया

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

बांग्लादेश में IPL प्रसारण पर रोक: क्या BCCI को होगा बड़ा नुकसान?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी

CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी

Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह

Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह

मादुरो से पहले भी हो चुका है नेताओं का अपहरण, इन राष्ट्रपति-प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था निशाना

मादुरो से पहले भी हो चुका है नेताओं का अपहरण, इन राष्ट्रपति-प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था निशाना

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UP Police Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRPB ने सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश में उम्मीदवारों को कांस्टेबल और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 3 साल की छूट दी है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 05, 2026, 05:12 PM IST

UP Police Constable Vacancy 2025: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ी अधिकतम आयु सीमा, जानें अब किस उम्र वाले भर सकेंगे फॉर्म

UP Police Vacancy 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अगर आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद अहम खबर है. दरअसल उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड UPPRPB ने सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश में उम्मीदवारों को कांस्टेबल और जेल विभाग की सीधी भर्ती में 3 साल की छूट दी है. बोर्ड का कहना है कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अधिक संख्या में योग्य उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनें. 

UP Police Constable Recruitment 2025: कितनी पढ़ी आयु सीमा?

ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 22 साल से 25 साल कर दी गई है, वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं की आयु सीमा 25 साल से बढ़ाकर 28 साल कर दी गई है. एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 30 साल कर दी गई है. जबकि इन कैटिगरी की महिलाओं की आयु सीमा 30 से बढ़ाकर 33 साल कर दी गई है. 

UP Police

UPPRPB ने राज्य भर में 32,679 कांस्टेबल पदों को भरने के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन  जारी कर दिया है. यूपी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी को काफी सम्मानजनक माना जाता है और यह भारत के सबसे बड़े राज्य में एक स्थिर करियर का मौका देती है.

UP Police Constable Recruitment 2025: पात्रता मानदंड

आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले यह चेक कर लेना चाहिए कि वह जरूरी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) या समकक्ष परीक्षा पास करना जरूरी है. यह शैक्षणिक योग्यता सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है और जो उम्मीदवार इस शर्त को पूरा नहीं करते, उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

आयु और शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए फॉर्म भरने के लिए राष्ट्रीयता संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना होगा. इसके लिए सिर्फ वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो भारतीय नागरिक हों या तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आकर बस गए थे, वे भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, केन्या, युगांडा और तंजानिया जैसे देशों से स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत में प्रवास करने वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान राष्ट्रीयता का वैध प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी
CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी
Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह
Healthy Habits: वो 6 आदतें, जो नहीं बनने देंगी शरीर को बीमारियों का घर, न्यूट्रिशनिस्ट ने दी अपनाने की सलाह
मादुरो से पहले भी हो चुका है नेताओं का अपहरण, इन राष्ट्रपति-प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था निशाना
मादुरो से पहले भी हो चुका है नेताओं का अपहरण, इन राष्ट्रपति-प्रधानमंत्रियों को बनाया गया था निशाना
Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे
Star Kids Debut In 2026: अमिताभ बच्चन के नाती से गोविंदा-आमिर के बेटे तक, इस साल बॉलीवुड में एंट्री ले रहें ये सितारे
प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई
प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई
MORE
Advertisement
धर्म
Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
MORE
Advertisement