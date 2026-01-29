FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

UP Police Constable Vacancy 2025: नजदीक आ रही यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, जल्दी कीजिए कहीं हो न जाए देर

UP Police Constable Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRB) उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो 30 जनवरी 2026 को बंद करने वाला है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 29, 2026, 03:43 PM IST

UP Police Constable Vacancy 2025: नजदीक आ रही यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख, जल्दी कीजिए कहीं हो न जाए देर

UP Police Constable Vacancy 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

UP Police Constable Vacancy 2025: अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देना चाहते हैं लेकिन अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRB) उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो 30 जनवरी 2026 को बंद करने वाला है. इस भर्ती अभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस बल की विभिन्न इकाइयों में कांस्टेबल स्तर के कुल 32,679 पदों को भरा जाएगा.

यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है. 31 दिसंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कांस्टेबल सिविल पुलिस, पीएसी/आर्म्ड फोर्स, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर (पुरुष और महिला) सहित कई कैटिगरी में वैकेंसी मौजूद है. बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज और कैटिगरी वाइज डिटेल्स जारी किया है.

UP Police Constable Vacancy 2025: कैसे करें आवेदन? 

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- UPPRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. 
- अपनी बुनियादी पर्सनल और कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंटर करके एक बार रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी कर लें.
- ओटीआर के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉगइन कर सकते हैं.
- लॉगइन के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा.
- यहां अपने पर्सनल डिटेल्स,  शैक्षणिक योग्यता और कैटिगरी से जुड़े डिटेल्स सावधनी से भरें और यह सुनिश्चित करें कि सबकुछ आपके डॉक्यूमेंट्स से मेल खाता हो.
- निर्धारित फॉर्मेट में अपनी फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी सर्टिफिकेट अपलोड करें.
- पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विकल्पों के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
- गलतियों से बचने के लिए फाइनल सबमिशन से पहले पूरे फॉर्म की एक बार समीक्षा कर लें.
- आवेदन जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसके कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड या प्रिंट करें.

अगर सुधार की जरूरत हो तो यूपीपीआरपीबी की निर्धारित तारीखों के भीतर करेक्शन विंडो का इस्तेमाल करें. भविष्य में इस्तेमाल के लिए एकनॉलेजमेंट पेज को डाउनलोड या प्रिंट करें. जरूरत पड़ने पर सुधार केवल सुधार अवधि के दौरान ही किए जा सकते हैं. 

उम्मीदवार यहां दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

