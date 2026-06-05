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UP Police Constable Admit Card 2026: UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें डाउनलोड

UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें डाउनलोड

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UP Police Constable Admit Card 2026: UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें डाउनलोड

UP Police Constable Admit Card 2026: UPPRPB ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 05, 2026, 10:43 AM IST

UP Police Constable Admit Card 2026: UPPRPB ने जारी किया यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड, इस लिंक से करें डाउनलोड

 यूपी पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी (Image Credit: Official Website Screengrab)

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UP Police Constable Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPRPB) ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, यह एडमिट कार्ड 8 जून को होने वाली परीक्षा के लिए जारी किया गया है. बाद की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 6 और 7 जून को जारी किया जाएगा. यूपी पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी के साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ लाना जरूरी है. बता दें बोर्ड एडमिट कार्ड जारी करने से पहले ही सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर चुका है.

यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 32,679 वैकेंसी को भरा जाना है. कैंडिडेट्स अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की मदद से लॉगइन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी परीक्षा की तारीख से पहले ही अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लें जिससे उन्हें आखिरी समय में इसे डाउनलोड करने में कोई दिक्कत न हो. एडमिट कार्ड में एग्जाम सेंटर की डिटेल्स के अलावा परीक्षा के दिन के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए होंगे और उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान इन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. 

UP Police Constable Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड?

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं-
- UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर जाकर Admit Card के सेक्शन पर क्लिक करें.
- यहां UP Police Constable Admit Card 2026 को सिलेक्ट करें और यहां अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के बाद कैप्चा कोड भरकर लॉगइन करें. 
- आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- अपना हॉल टिकट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकाल लें. 

UP Police Constable Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

UP Police Constable Admit Card 2026: एग्जाम पैटर्न

अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसमें दिए गए सभी डिटेल्स सही हों. किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति में तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. 

यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे. लिखित परीक्षा में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो 300 नंबरों के होंगे और परीक्षा की समय सीमा 2 घंटे की होगी. परीक्षा में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूट, इंटेलिजेंस कोशेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी से सवाल पूछे जाएंगे. यह परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी और गोलों को भरने के लिए सिर्फ काले या नीले बॉल प्वॉइंट पेन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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