UPSESSB इलाहाबाद ने UP PGT 2025 की परीक्षा स्थगित कर दी है. जानें अब कब होगा यूपी पीजीटी का एग्जाम और कबसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड...

UP PGT Exam Date 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

UP PGT Exam Date 2025: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (UPSESSB) इलाहाबाद ने UP PGT 2025 की परीक्षा स्थगित कर दी है. यह परीक्षा पहले जून में आयोजित होने वाली थी. बोर्ड जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsessb.pariksha.nic.in और समाचार पत्रों में परीक्षा की नई तारीख का ऐलान करेगा. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आगे की अपडेट के लिए आधिकारिक साइट देखते रहें. इस बीच UP TGT परीक्षा योजना के अनुसार जारी रहेगी. दोनों परीक्षाओं के एडमिट कार्ड उनकी परीक्षा की तारीखों के पहले जारी कर दिए जाएंगे.

UP TGT PGT Revised Exam Date 2025

UPSESSB की ऑफिशियल नोटिस के अनुसार यूपी पीजीटी 2025 परीक्षा अब अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी. सटीक तारीख की घोषणा अभी बाकी है. यूपी टीजीटी 2025 परीक्षा 21 और 22 जुलाई 2025 को निर्धारित तारीख पर आयोजित की जाएगी. यूपी पीजीटी परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी होगा.

UP PGT Exam Date 2025: कब डाउनलोड कर पाएंगे

एडमिट कार्ड उपलब्ध होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट upsessb.pariksha.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, समय, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, उम्मीदवार की तस्वीर और हस्ताक्षर और परीक्षा के दिन के निर्देश जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे. यूपी पीजीटी कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल करना होगा.

यूपी टीजीटी परीक्षा 21 और 22 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 12 जुलाई 2025 तक उपलब्ध होंगे. रजिस्ट्रेशन डेटा के मुताबिक यूपी पीजीटी 2025 परीक्षा के लिए चार लाख से अधिक उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.

