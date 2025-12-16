FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दाऊद इब्राहिम के करीबी गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर को 27 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया, समय चव्हाण मर्डर केस में हुआ था गिरफ्तार

यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

कैमरन ग्रीन बने IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी, 25.20 करोड़ में KKR पहुंचे लेकिन मिलेंगे बस 18, जानें क्यों

वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे अनुष्का शर्मा और विराट, हाथ जोड़कर सामने रखी अपने मन की बात

IPL मिनी ऑक्शन में बिकने वाले 6 सबसे महंगे खिलाड़ी, ग्रीन के सिर सजा नंबर-1 का ताज

30 दिनों तक नियमित ग्रीन टी पीने से क्या होता है, जानिए शरीर पर इसका कैसा पड़ता है प्रभाव

चंदन नहीं, यह है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, सोने से भी ज्यादा है 1 किलो की कीमत

यूपी होमगार्ड के 45,000 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, 10वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

उत्तर प्रदेश में 10वीं पास लोगों के लिए होमगार्ड की नौकरी पाने का सुनहरा मौका है, हालांकि इसकी आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Dec 16, 2025, 03:39 PM IST

UP Home Guard Recruitment 2025

उत्तर प्रदेश में दसवीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है. हालांकि आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है इसलिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए. यूपी में होमगार्ड के 45,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. ध्यान रखें कि 1 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म के बिंदु संख्या 15 के उप-बिंदु 2 और 5 में सुधार करने का अवसर दिया जाएगा. इन पदों पर आवेदन के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.

कैसे करें ओटीआर रजिस्ट्रेशन?

वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.upprpb.in पर जाना होगा. Create Account विकल्प पर क्लिक करना होगा और अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी वेरिफाई करना होगा. वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी और एक पासवर्ड बनाना होगा. भविष्य में लॉगिन संबंधी किसी भी समस्या से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने पर मिले रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को सुरक्षित रूप से सहेज कर रखना महत्वपूर्ण है.

आवश्यक योग्यताएं

इस भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है. उत्तर प्रदेश उच्च विद्यालय एवं मध्यवर्ती शिक्षा बोर्ड के समकक्ष योग्यताएं मान्य मानी जाएंगी. हालांकि 10वीं की परीक्षा दे रहे उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते. आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2025 तक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा जिनमें लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं. आवेदन शुल्क के संबंध में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के उम्मीदवारों को 400 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि एससी और एसटी कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया नोटिफिकेशन चेक करें.

