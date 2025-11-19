FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और 10वीं पास हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. यूपी में होम गार्ड की बंपर भर्तियां निकली हैं, जानें कौन कर सकता है आवेदन...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 19, 2025, 04:23 PM IST

UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

UP Home Guard Recruitment 2025

UP Home Guard Recruitment 2025: अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और 10वीं पास हैं तो आपके लिए बढ़िया मौका है. दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस वैकेंसी के तहत राज्य भर में 41,424 होमगार्ड पदों को भरने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान का रास्ता खुल गया है.

18 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में लाखों उम्मीदवारों के आवेदन आने की उम्मीद है, जिससे यह हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भर्तियों में से एक बन जाएगी. इस पहल का उद्देश्य राज्य के सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करना, आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना और कानून-व्यवस्था को मज़बूत करना है.

UP Home Guard Recruitment 2025: पात्रता मानदंड

होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) पास होना चाहिए. इसके अलावा 1 जुलाई 2025 तक 18 साल से 30 साल के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

शारीरिक मानक:
पुरुष उम्मीदवार: ऊंचाई - 168 सेमी (आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट के साथ)
महिला उम्मीदवार: ऊंचाई - 152 सेमी

UP Home Guard Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन एक बहु-चरणीय प्रक्रिया होगी जिसमें ज्ञान और शारीरिक फिटनेस दोनों पर ध्यान दिया जाएगा. लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान पर आधारित 100 प्रश्न होंगे जो कुल 100 अंक के होंगे. इस परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा.

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी):

पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किमी की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी.
महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी.

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी): चयनित उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे.

आवेदन शुल्क:

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: 400/- रुपये
एससी/एसटी: 300/- रुपये

