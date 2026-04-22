UP Home Guard Admit Card 2026: यूपी होमगार्ड लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, uppbpb.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

UP Home Guard Admit Card 2026: UPPRPB ने यूपी होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट...

UP Home Guard Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी UPPRPB ने यूपी होमगार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन कैंडिडेट्स ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. यूपी होम गार्ड भर्ती की लिखित परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा की तारीखों के आधार पर ही बोर्ड एडमिट कार्ड जारी करेगा.

आखिरी समय की दिक्कत से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेने चाहिए. 25 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए आज 22 अप्रैल को एडमिट कार्ड जारी किया गया है. 26 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 23 अप्रैल को जारी किए जाएंगे, वहीं 27 अप्रैल की परीक्षा का एडमिट कार्ड 24 अप्रैल को जारी किया जाएगा.

बोर्ड ने पहले ही परीक्षा के लिए अलॉट किए गए जिले की जानकारी 18 अप्रैल को जारी कर दी थी. जिन उम्मीदवार ने इसे चेक नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 41,424 होमगार्ड के पदों को भरा जाना है.

UP Home Guard Admit Card 2026: कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर दिखाई दे रहे UP Home Guard Admit Card 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके सबमिट करें.

- आपका एडमिट कार्ड आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे चेक करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें.

UP Home Guard Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसपर दी गई सभी जानकारियां जैसे परीक्षा की तारीख, शिफ्ट की टाइमिंग, एग्जाम सेंटर और निर्देश को ध्यान से चेक और वेरिफाई कर लें.

होमगार्ड की लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान से जुड़े 100 नंबरों के सवाल पूछे जाएंगे. इस परीक्षा में किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को हर सवाल के जवाब देने चाहिए. इस परीक्षा को क्वॉलिफाई करने के लिए कम से कम 25 फीसदी नंबर लाने होंगे. सफल उम्मीदवारों को हर महीने सैलरी के तौर पर लगभग 28 हजार रुपये दिए जाएंगे जिसमें अलाउंस और डीए शामिल होगा. उम्मीदवारों को अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित तौर से विजिट करने की सलाह दी जाती है.

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